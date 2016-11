Naturskyddsföreningen positiv till Billerud Korsnäs mångmiljoninvestering för minskade utsläpp – men samtidigt väcks frågor

Arbetarbladet har tidigare berättat om Billerud Korsnäs miljöinvestering på cirka 450 miljoner kronor som handlar om att minska sina utsläpp från produktionen i fabriken till vattnet i Gävlebukten. Enligt en dom från mark-och miljööverdomstolen från 2012 blev fabriken tvungen att minska sina utsläpp av bland annat fosfor och organiska ämnen från och med januari 2016.

LÄS MER: Miljoninvestering för att minska utsläppen – Billerud Korsnäs satsar miljoner

Under en tvåårsperiod har Billerud Korsnäs därför totalt gjort ett 80-tal åtgärder av mindre och större karaktär på utrustning i hela fabriken. Sedan september i fjol har den nya utrustningen i fabriken varit igång och under veckan bjöd företaget in till invigning för att visa vad satsningen hittills gett i minskade utsläpp.

– Vi har sedan 2012 arbetat med att hitta åtgärder för att klara av de målvärden som stod i miljödomen och som vi nu ligger i nivå med, berättar Martin Åberg som leder projektet vid Billerud Korsnäs.

I företagets satsning i att minska sina utsläpp har det kommit till ytterligare en sedimenteringsbassäng som avskiljer fiber och andra partiklar från vattnet innan det rinner ut i Östersjön, gammal utrustning i massabruket har byts ut, och en mängd olika vattenbesparande åtgärder för att minska belastningen på avloppsreningen har genomförts i fabriken. Det har även investerats i utbildning av personalen.

– Organiskt material, TOC, ämne som vid för stor mängd kan bidra till att det blir syrefattigt i havet har vi minskat med 20 procent under två år. Vi har minskat utsläpp av partiklar och fibrer som för med sig föroreningar med 25 procent. Kväve och fosfor som kan skapa övergödning i havet om det blir för mycket har vi minskat med nästan 20 procent under samma period, berättar Martin Åberg.

Naturskyddsföreningen i Gävle är överraskad över vad fabrikens satsning hittills har gett i minskade utsläpp.

– Min uppfattning är att Billerud Korsnäs har släppt ut ganska mycket i havsmiljön i Gävlebukten under tidigare år. Det är fantastiskt om de har lyckats investera i åtgärder för att minska sina utsläpp, säger Per-Olof Erickson som är talesperson i miljöfrågor för Naturskyddsföreningen i Gävle.

– Samtidigt som det är positivt vill jag veta vad målet är. Det måste vara att inte släppa ut något alls. Jag undrar också varför den här satsningen inte har gjorts tidigare, säger han.

Enligt fabriksdirektör Magnus Kangas har Billerud Korsnäs sedan 2009 investerat två miljoner om dagen för en hållbar utveckling, där utsläpp till vatten och luft och energieffektivisering ingår.

Vad är målet framåt för att minska utsläppen ytterligare?

– Vi måste fortsätta att klara av de villkor som gäller. Nu är vi i klass med miljödomen från 2012. Vi måste framåt fortsätta att se över olika sätt för att köra vår utrustning för så liten miljöpåverkan som möjligt, säger Magnus Kangas.