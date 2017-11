Nytt andrum för själen på Söder: "Vi behöver alla stanna upp och stötta varandra"

Yoga är inne. I en allt mer stressad värld där prestationskrav och ständig uppkoppling får hjärnan att gå på högvarv med allvarliga följder som till exempel utbrändhet ökar behovet av ett själsligt andrum.

Marie Hanssons väg till yoga började med rawfood. Sedan några år tillbaka driver hon företaget MH Ekologiska. Fröet till en egen yogastudio på Gustavsgatan sådde hon tillsammans med yogaläraren Kristin Ellner. Under sommaren har lokalerna gjorts i ordning, handikappanpassats och brandsäkrats, och i mitten av oktober var det invigning.

Ett större yogarum och två mindre för annan tillvaro. Önskemålet är att My Sangha Shala ska bli ett häng för likasinnande där man kan slå sig ner och umgås, dricka te eller köpa någon av de produkter som saluförs, livsmedel och kläder med ekologiska förtecken.

– Det finns ett lugn i de här lokalerna som jag inte känt på andra ställen, säger Hillevi Björn.

Hon har liksom Kristin Ellner hyrt in sig på andra anläggningar i Gävle. Nu har de fått en fast punkt hos Marie Hansson och har tagit med sig runt sjuttio kunder. Men det finns plats för både fler lärare och elever. Ännu så länge bedrivs verksamhet enbart på eftermiddagar och kvällar.

Ju mer jag fördjupar mig desto mer behöver jag yoga

Marie Hansson är socionom och arbetar som fältassistent. Kristin Ellner är föräldraledig från sitt jobb på Åhléns och Hillevi Björn har länge haft Ikea som sin arbetsplats. Till våren ska hon under åtta veckor arbeta i Hydrabad när Indiens första av planerade femton Ikea-varuhus introduceras. Då får hon också för första gången besöka yogans hemland.

– Ju mer jag fördjupar mig desto mer behöver jag yoga. Det är en individuell upplevelse där kroppspositioner utgör bara en bråkdel, meditation och att komma i kontakt med sitt inre är det allra viktigaste, säger hon.

Kristin Ellner var såld första gången hon provade och kände att det var något hon ville dela med sig till andra. Liksom Hillevi Björn har hon utbildat sig till lärare. Runt 400 timmars undervisning vars längd ganska symboliskt motsvarar en graviditet.

Hon arbetar mest med yoga med ett flöde in och ut ur positioner och inte så statiskt. Hillevi Björn leder klassisk yoga, men variationerna är många. My Sangha Shala ska erbjuda barnyoga och under våren graviditetsyoga och olika workshops, bland annat handstående.

After work-yoga, retreats och yoga för nyanlända är tänkbara framtida inslag.

– Vi vill sprida kärlek och gemenskap som motvikt till den hårda attityd som finns i samhället, särskilt mellan kvinnor. Vi behöver alla stanna upp och stötta varandra. Det kommer man att kunna göra här, säger Marie Hansson.