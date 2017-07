Omkring 2 000 blixtar ska ha slagit ner under det kraftiga åskovädret i Gästrikland

Det kraftiga åskovädret drog in under måndagseftermiddagen och under kvällen har det även regnat kraftigt i flera områden i Gästrikland.

LÄS ÄVEN: Camillas fritidshus i Hofors brann ner efter blixtnedslag: "Det känns helt overkligt"

Enligt Expressen slog det totalt ner omkring 2 000 blixtar i samband med åskovädret i Gästrikland och Östra Svealand.

– Det är rätt många, men ändå inte onormalt många. Ju mer energi som byggs upp i åskvädret desto fler blixtar uppstår, säger meteorologen Cecilie Villanger till Expressen.

Åskovädret ställde till det på flera platser. Bland annat slog blixten ner i en stuga i Hofors som blev totalförstörd och i Älvkarleby blev det rökutveckling i en byggnad på grund av att blixten slagit ned i byggnaden.

LÄS ÄVEN: Räddningsledaren: "Den var körd redan vid framkomst, fullt övertänd"

