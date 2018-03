Poeten Helene Rådberg, 68 år: "Det behövs ett uppror"

Just nu är Helene Rådberg aktuell med sin nya hyllade diktsamling Politiken där hon skriver om de underbetalda kvinnorna, den bedövade kvinnoklassen. 8 mars ska Helene Rådberg vara med på Joe Hill-gården, där en kvinnokampsefterfest i spåren av Me too ska hållas, och läsa utvalda dikter från sin bok.

– Det behövs ett uppror bland kvinnor som jobbar inom sjukvården, barnomsorgen och hemtjänsten. Långtidssjukskrivningarna fortsätter öka i de yrkesgrupperna. De har för stort ansvar och för tungt arbete och alldeles för låga löner, många klarar sig inte ens på sin lön.

LÄS OCKSÅ: Kan poesi bli mer politisk än så här? Helene Rådberg diktar om kvinnorna i låglönelandet

Helene Rådberg har själv arbetet inom vård och omsorg.

– Me too-rörelsen behöver utvecklas och spridas ännu mer och nå de kvinnor i samhället som sällan hörs. Och vi måste komma åt den patriarkala ordningen på arbetsmarknaden.

Fotnot: På Joe Hill-gården 8 mars kommer även författarna Anna Jörgensdotter och Liselotte Fluhr läsa texter. Artisterna Anna Frank, Elin Callmer och Ryggrad spelar musik.

