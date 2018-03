Prisades på Gefle Gas förra våren – i helgen tog Joan Baez emot Joe Hill-priset

Det var i samband med musikfestivalen Gefle Gas som det i april förra året också delades ut ett nytt pris till minne av Gävleprofilen Joe Hill.

Priset gick till den lokala kurdiska gruppen Koma NurDil samt den amerikanska folksångerskan Joan Baez som dock inte fanns på plats.

LÄS OCKSÅ: Plus: Joan Baez och Koma NurDil första Joe Hill-pristagarna: "Jättehedrande"

Nu nästan ett år senare har Joan Baez till slut tagit emot priset i samband med en konsert i Stockholm i helgen.

Under konserten ska hon ha riktat ett tack till Joe Hill och även sjungit låten The ballad of Joe Hill.

I år går Gefle Gas av stapeln i början av juni och en av sommarens artister kommer att vara Gävlesonen Thomas Di Leva.

LÄS ÄVEN: Thomas Di Leva klar för Gefle Gas – är festivalens första artistbokning

LÄS OCKSÅ: Plus: Recension: Tvätta bort konferensstämpeln så kanske ni har nåt, Gefle Gas