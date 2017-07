Rekordmånga villor säljs i länet – samtidigt stiger priserna på fritidshus i Gävle kommun

Antalet sålda och köpta villor i Gävleborg är högre än under någon annan tremånadersperiod på över fem år. I fem månader har antalet affärer oavbrutet ökat och sedan 2012 har 342 villor per tre månader sålts i länet. Under denna period låg det genomsnittliga priset för en villa i Gävleborg på 1 785 000 kronor.

Samtidigt sker den kraftigaste prisutvecklingen på fritidshus i Gävle kommun på över fem år. Priserna har i snitt ökat med fyra procent sedan januari 2012. Mellan förra årets julimånad och juni år såldes 50 fritidshus i kommunen. Det genomsnittliga priset var då 1 339 000 kronor.

Siffrorna är hämtade från Svensk Mäklarstatistik och har sammanställts av Nyhetsbyrån Siren.