SMHI varnar för problem med isarna ute till havs

Meddelandet rör Södra Bottenhavet. Varningen skickades ut klockan 08.58 på måndagen och man meddelar att från tisdag morgon risk för måttlig nedisning.

Väderläget i landet just nu är att ett omfattande nederbördsområde har under natten berört Götaland. Under måndagen mattas snöfallet av alltmer med början i väster.

Den ostliga vinden fortsätter att vara frisk till hård och byig. Det blåser upp till kuling på delar av Västerhavet, Vänern och större delen av Östersjön, samt Riga bukten och Finska viken. Vind i kombination med låga ytvattentemperaturer gör att det föreligger risk för nedisning av fartyg på Finska viken och norra Östersjön.