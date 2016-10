Strömsbros koloniförening rasar över exklusivt radhusbygge – "Man tar livskvalité från några och ger till andra"

På åkern norr om kolonilotterna vid Stålbogatan i Strömsbro tänker kommunen bygga ett nytt radhusområde.

Enligt kommunens översiktsplan är området utpekat som utvecklingsområde för bostäder, samtidigt som detaljplanen - som varit på både granskning och samråd - säger att området ska bebyggas med bostäder i mindre flerfamiljshus.

Men istället för att etablera en ny stadsdel med boenden för alla planerar Gävle kommun att bygga 22 något mindre och exklusivare radhus.

Därför överklagar nu medlemmar från Strömsbro koloniförening.

De menar att man hade haft mer förståelse om kommunen tänkt göra en större statsning.

Nu går istället den fina och bördiga marken, som ofta är bo- och rastplats för både rådjur och flyttfåglar, till spillo för endast några fås räkning, påpekar Leif Helling, stugägare i Strömsbros koloniförening.

– Kommunen går ju emot sitt eget miljöstrategiska program. Där i står det att man ska enbart bygga på åkermark om det inte finns några andra möjligheter. Så allt annat ska vara uttömt, sedan kan man bygga på åkermark. Och jag ifrågasätter starkt om det har skett i det här fallet, tillägger Camilla Dal.

En annan aspekt stugägarna motsätter sig är att deras kolonilotter kommer omringas av kraftigt upphöjd mark och sedan radhus uppepå det. Både utsikten och närheten till åkermark där det går att åka skidor eller skoter kommer bli ett minne blott, menar dem.

– Från fönstren kommer de ju ha perfekt insyn på en när man står där i landet med ändan i vädret, tillägger Camilla Dal.

Hon och Leif Helling har tillsammans med Jonas Lind och en tidigare kolonilottägare, Stefan Rolander, nu lämnat in en gemensam överklagan.

Dock, hyser de inget större hopp men hoppas ändå att kommunen, åtminstone, lyssnar på deras vädjan och tar den i beaktande.

– De som bor här permanent kommer ju få en helt annan utsikt än vad dem har i dag. Kommunen pratar ju så mycket om att skapa livskvalité och så, men i det här fallet innebär det att man tar livskvalité från några och ger till några andra, säger Camilla Dal.

Enligt Gävle kommun har man under en lång tid avvägt mellan att bevara jordbruksmarken eller bygga bostäder, men att bostadsbristen till slut vägt över och man väljer därför att bygga.

– Översiktsplanen är det styrande instrument vi använt oss av här, och det innebär att det är rätt att bygga bostäder på den här platsen. Men jag förstår de som bor i närheten, men de som kommer flytta in tycker nog det är bra. Det är ju alltid det här med "not in my backyard" som gäller och vi är väl bekanta med det, säger Roland Nilsson (M), ordförande samhällsbyggnadsnämnden.

Förutom medlemmarna från Strömsbros koloniförening har också flera boende i området, Länsstyrelsen Gävleborg, Strömsbro Ängars Samfällighetsförening, Statens Geotekniska Institut, kommunstyrelsen Gävle kommun samt Miljöpartiet i Gävle har lämnat negativa synpunkter på planförslaget.