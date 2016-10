Svårt nå elitnivå för konståkningstjejerna i Gävle – får två timmars istid per vecka: "Hockeyn går alltid först"

LÄS OCKSÅ: Fritidschefen Johan Öholm svarar på kritiken: "Handlar det om diskriminering måste vi hantera det"

Klockan är sju på onsdagsmorgonen när tjejerna i Gävle konståkningsklubb som snart ska ut på isen och träna knyter på sig sina vita skridskor i omklädningsrummet i Brynäs B-hall.

Två gånger i veckan tränar de mest ambitiösa tjejerna i föreningen före skolan. Klubben har köpt in morgontiderna för att konståkarna överhuvudtaget ska kunna träna på is.

Av kommunen har de bara fått två timmars istid den här veckan. Trots att de är över 200 medlemmar i klubben. Därför har de köpt till dyra extratimmar.

Enligt Helena Wiksell, ordförande i Gävle konståkningsklubb, behöver klubben 20 timmars istid i veckan för att alla ska kunna träna. Det kan kommunen inte ge dem.

– Vi sitter och nekar barn som vill träna för att vi inte har några tider, säger hon.

– Konskevensen är att vi inte kan ha verksamhet. Vi tar betalt för att tjejerna ska kunna träna fyra timmar i veckan men det får de inte. Som tur är brukar föräldrarna vara förstående, säger Helena Wiksell.

De senaste två lördagarna har flickor, tränare och föräldrar packat in sig i bilar och åkt till Hofors för att träna eftersom klubben lyckats hyra istid i den hallen.

– Vill man satsa på att nå elitnivå i konståkning måste man byta kommun. Det går inte att nå elitnivå i Gävle, säger Helena Wiksell.

– Vi kommer alltid sist i alla tävlingar.

Problemet enligt konståkningsklubben är att hela systemet är anpassat efter hockeyn och följer hockeysäsongen. Tjejerna som åker konståkning har hamnat i skymundan.

Under hockeysäsongen är ishallarna öppna. Då gäller ett fördelningssystem i kommunen som bygger på antalet medlemmar och aktivitetstillfällen.

– Under säsongen när fördelningsnyckeln träder in då får vi istider. Det är före och efter hockeysäsongen som det är problem, säger Helena Wiksell.

Ishallarna i Gävle öppnar för föreningarna i mitten på oktober. Då fördelas istiderna enligt en fördelningsnyckel och priserna per timme är subventionerade.

Öppningen sker i samband med att hockeysäsongen startar.

Men konståkningssäsongen startar redan 1 september. Det är då flickorna behöver tid på isen för att förbereda sina tävlingsprogram inför tävlingssäsongen.

Men då är de flesta ishallarna stängda.

I de få hallar där det går att få tider är det trångt. Plus att priserna per timme är mycket högre. Under försäsongen kostar en timme på isen 750 kronor per timme. När hockeysäsongen drar igång subventioneras istiderna av kommunen till cirka 120 kronor per timme.

Konståkningsäsongen är också längre än hockeysäsongen. Så samma problem som gäller under hösten återuppstår under våren. Ishallarna klappar igen efter hockeyns dag som brukar vara någon gång i mitten på mars trots att konståkningssäsongen pågår även i april.

– Kommunen kör över flickidrotten och bara säger ja till killar, säger Helena Wiksell.

Astrid Zetterberg och Ida Björklund kliver av isen strax före klockan åtta. Nu ska de byta om och göra sig klara för skolan. Morgonträningarna har de olika åsikter om.

– Det är ju jobbigt att gå upp tidigt och träna, säger Astrid Zetterberg som åkt till träningen med sin mamma från Strömsbro.

– Men de är skönt för man är vaken och så är det till skolan direkt, säger Ida Björklund från Sätra.

Båda tjejerna har tränat konståkning i ungefär tio år. De är kritiska till att de får så lite tid på isen.

Tycker ni att ni kan träna tillräckligt?

– Nej, inte riktigt, hockeyn tar ju de flesta tiderna och vi är även förbjudna att åka i A-hallen. Det är onödigt. Den står tom i många timmar när vi inte har träning, säger Astrid Zetterberg.

– Det är för att hockeyn tar så mycket plats och konståkning är en sådan liten sport i stan och hockeyn är mycket större och då priotiteras de istället för oss, säger Ida Björklund.

Satsar ni på sporten eller tränar ni för att det är kul?

– Jag tycker mest att det är kul. Det är svårt att bli duktig när man inte har så mycket istider, säger Astrid Zetterberg.

Skulle du vilja komma upp i elitnivå?

– Ja det vill man ju så klart.

Skulle det vara möjligt med de timmarna ni har på isen, att bli elitåkare?

– Det blir jättesvårt, jättesvårt.