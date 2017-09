Uppfinnarnas nya vän i Gävle – "Att möta en kund med en idé är spännande"

Patentkonsulten på plats, Oskar Fröderberg, har skyndat på utvecklingen. Han har under drygt ett år pendlat till Zaccos kontor i Uppsala under vilket kontoret i Gävle ligger som filial. Nu får han närmare hem till Hagaström – och till potentiella kunder i Gävleområdet.

Immaterialrätt handlar om att skydda egna intellektuella tillgångar och undvika intrång i andras eventuella skydd. Traditionellt omfattar det patent, men också design- och varumärkesskydd.

Ett samarbete etableras tidigt, patenkonsulten utarbetar en strategi, företräder kunden mot myndigheter och eventuella konkurrenter, formulerar en ansökan som sedan skickas till patentverket.

Efter 18 månaders hemlighållande görs patentansökan eller det beviljade patentet publikt. Dess tidsbegränsade monopol sträcker sig sedan vanligtvis 20 år framåt från ansökningsdagen.

Dataintrång läser vi om nästan dagligen. Ett aktuellt nytt tjänsteområde som Zacco erbjuder är därför cyber security som skyddar ett företags kunskapstillgångar från just dataintrång. Mjukvara och know how kan vara frestande angreppspunkter för industrispionage. Brandväggar är förstås viktiga, men det kan också allmän policy vara, till exempel hur ett usb-minne ska hanteras.

Oskar Fröderberg har arbetat som patentkonsult sedan 1993. Han lämnade KTH som bergsingenjör och den typen av kunskaper är stålindustrin särskilt attraherad av. En ren slump gjorde att han i stället började arbeta med immaterialrätt. Zacco är hans fjärde arbetsgivare. Under sex år var han sin egen.

– Mitt jobb är intellektuellt stimulerande. Att möta en kund med en idé är spännande. Varje uppdrag handlar om något nytt och det är alltid en utmaning att få ner tankarna på ett papper och skapa en juridiskt hållbar handling, säger Oskar Fröderberg som lokalt bland annat jobbar med batteritillverkaren Nilar.

Till slut kommer vi in på den klassiska sketchen i Lorry där Peter Dalles galne uppfinnare med sprudlande entusiasm presenterar sin senaste ide för Claes Månssons torre tjänsteman på patentverket. Varje försök slutar alltid med en suck. ”Tänkte inte på det.”

Oskar Fröderberg skrattar.

– Den galne uppfinnaren möter man inte, men däremot kan jag känna igen mig i entusiasmen. Det är inte ovanligt med en ensam företagare eller utvecklingsingenjör som länge arbetat med sin uppfinning. Det blir ju lite av en baby.