"Vi står för journalistik som granskar och berör" – här är artiklarna som gjorde skillnad

Vilka är de människoöden som aldrig skulle bli berättade utan lokal journalistik? Vem skulle granska din kommun och dina förtroendevalda som styr den? Hur skulle du ta del av trovärdig och oberoende information om det som händer i din omgivning, utan att behöva lita på rykten på nätet eller information där företag, kommuner eller myndigheter med en egen agenda står som avsändare?

Det är frågor som är angelägna att ställa. Det finns mängder av fall där Arbetarbladets journalistik har gjort skillnad. Det räcker med att blicka bakåt bara på det här året för att hitta gott om exempel. Här är ett urval.

Avslöjandena

I januari avgick moderaten och socialnämndens ordförande i Gävle, Jan Rust, efter att Arbetarbladet avslöjat att han delat rasistiska sidor på Facebook. Då hade det inte ens gått en månad sedan den borgerliga alliansen tagit över styret i det traditionellt S-märkta Gävle. Att granska våra förtroendevalda och i förlängningen även hur våra skattemedel används är självklart för oss som jobbar som journalister på Arbetarbladet.

LÄS MER: Efter Arbetarbladets granskning: Jan Rust (M) avgår

Niclas Mattssons mamma bodde på ett serviceboende i Sätra. När han skulle hälsa på sin mamma hittade han henne död på golvet. På bordet i köket låg en lapp från läkaren som dödförklarat henne. Ingen hade kontaktat honom om mammans död och han reagerade kraftfullt på hanteringen av hans avlidna mamma. En historia som för honom var självklar att berätta i Arbetarbladet – och som fick stort genomslag nationellt. Att avslöja brister i vård, omsorg och andra offentliga verksamheter är en viktig del av vårt arbete.

LÄS MER: Läkare lämnade Niclas mamma död på golvet – med lapp om dödsfallet i köket

Människoödena

Papperslösa Sahar jobbar i en butik i Gävle. Hennes lön i Gävlebutiken var 26 kronor i timmen. I maj och juni tidigare i år kunde vi berätta om hur Sahar och många andra papperslösa utnyttjas på arbetsmarknaden - med usla löner och arbetsvillkor. Ett slags dolt samhälle i Gästrikland med människor vars historier många inte känner till eller väljer att blunda för, men som vi istället valde att ta fram i ljuset.

LÄS MER: Papperslösa Sahars lön i Gävlebutiken – 26 kronor i timmen

Michaela Wallins pappa mördades i Högbo för 4,5 år sedan. I förra veckan var hon redo att själv berätta om den svåra tiden efter pappans död och om sin kritik mot hur anhöriga till offer för våldsbrott behandlas av samhället. I vår pågående artikelserie ”Våldets glömda offer” fortsätter vi att lyfta fram de anhörigas situation.

LÄS MER: Fick veta på öppen gata att pappa mördats: ”Jag springer runt i panik som en höna utan huvud”

Granskningarna

”Från det att vi föds till att vi dör är det på hälsocentralerna som vi ska få det mesta av den vård vi behöver. Det är i alla fall så det är tänkt. Men vården haltar betydligt. I Hofors bor 9 435 personer– men det finns bara en enda fast allmänläkare.”

Så inleddes Arbetarbladets stora granskning av läkarkrisen tidigare i år. En kris som drabbar inte minst dig som bor i våra mindre kommuner - som för oss är självklara att bevaka.

LÄS MER: Arbetarbladet granskar läkarkrisen: 9 435 invånare – men bara en enda läkare

Vi har under året kunnat berätta om en rad händelser i äldreomsorgen med mycket allvarlig utgång. Något som fick oss under hösten att granska just äldreomsorgen. Lika viktigt som att berätta om bristerna var det för oss att lyfta fram det positiva som dagligen görs inom omsorgen. Fråga bara Gösta Carlsson i Skutskär som i en artikel i Arbetarbladet valde att tacka hemtjänstpersonalen som betyder så mycket för honom.

LÄS MER: Hemtjänsten i Skutskär betyder allt för Gösta – här tackar han personalen

Vi står för journalistik som granskar och berör - väl värd att betala för, eller hur?

Har du nyhetstips eller något som du tycker att vi ska berätta om. Kontakta oss gärna på telefonnummer 026-15 93 02. /Jacob Hilding, nyhetschef