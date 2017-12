Villaägaren åkte hemifrån under julhelgen och kom hem igen vid 15-tiden under onsdagseftermiddagen. Då upptäckte ägaren att någon hade tagit sig in i villan via ett fönster.

Polisen har nu varit på plats och hållit förhör med villaägaren. Det är ännu oklart vad som har tillgripits och det finns ännu ingen misstänkt gärningsman.