Hoforsbackens säsong i fara – "Vi som är här orkar inte mer"

Det är råkallt i luften, hösten är här och vintern närmar sig med stormsteg. Det börjar säkert brännas i utförsåkarbenen. Men i Hofors är vinterns skidåkarliv hotat.

Friluftsfrämjandet i Hofors grundades 1937, året efter startade de skidanläggningen i Hoforsbacken. Men inför den här säsongen riskerar den att hållas stängd.

– Vi som är här orkar inte mer. Man vill ju känna glädje, inte att det är ett måste att vara här, säger Patrick Sjöberg, eldsjäl och engagerad i Friluftsfrämjandet.

Föreningen behöver i första hand människor som kan bidra med arbetstimmar inför backens öppnande men även de som kan hjälpa till under tiden backen är öppen. Arbetet i backen sker helt av ideella krafter och det pågår under hela året. Patrick berättar att de just nu röjer sly och förbereder inför säsongen.

– När vi väl börjat lägga snö jobbar vi dygnet runt, om vi får flera som jobbar kan backen vara i bruk till jullovet.

Det är svårt att få folk att engagera sig. Man får inget betalt men efter att ha jobbat fyrtio timmar får man ett liftkort. Föreningen är glad för alla som vill komma och hjälpa till men de ser helst att man arbetar hela säsongen.

– Det är färre och färre som vill jobba ideellt, människor är stressade och lever ett jäktigt liv idag, säger Patrick.

För att locka Hoforsbor att ställa upp har de "öppet hus" i backen sista oktober.

– Kom och diskutera vad som kan göras och vad man kan bidra med för att hålla backen öppen. Och då gärna skriva upp sig på jobblistan, säger Patrick.

Patrick Sjöberg understryker att backen inte kommer att öppnas om inte tjugo till trettio personer har anmält sitt intresse senast den sista november.