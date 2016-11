Hoforsparets bredband uteblev: "Väldigt irriterande att vi inte får veta varför"

Den 9 september beställde paret Reino och Arja Hanhinen fiberbredband från leverantören IP Only och fick därefter en bindande bekräftelse i postlådan.

Några dagar senare skulle en representant från underleverantören Netel AB komma och rita upp ledningsplanerna för fiberbredbandet. Istället fick Reino Hanhinen ett sms som berättade att de inte kan få fiber av dem, utan någon anledning till beslutet.

– Det är väldigt irriterande att vi inte får veta varför. Ingen kan svara på någonting, berättar Maarit Axelsson som är en vän till paret som hjälpt dem med ärendet.

När de kontaktade IP Only blev de hänvisade till Hofors kommun. De sa att de inte hade någonting med det hela att göra och hänvisade tillbaka till IP Only.

– Det enda vi vill är att jobbet görs färdigt som avtalats, säger Maarit.

Reino Hanhinen besökte senare ett informationsmöte om fiber där en representant från IP Only var på plats. Representanten lyssnade på ärendet, tog hans telefonnummer och sa att de skulle höra av sig några dagar senare.

Inget samtal kom och när de försökt kontakta representanten får de inget svar.

– Är det verkligen så här de vill behandla sina blivande kunder?

Att det sedan tidigare bor fyra kunder med IP Only som leverantörer på samma gata spädde ytterligare på förvirringen.

Niclas Karnhill, presskontakt på IP Only, berättar för Arbetarbladet att det handlar om ett antal misstag. Fastigheten är redan ansluten med fiber via Hofors Stadsnät, varpå IP Only inte kan erbjuda fiber till dem eftersom det inte är ekonomiskt försvarbart att gräva där igen.

– Det är beklagligt att vi inte kommunicerat det här med kunden. Vi gjorde en projektering i området innan vi kollade upp om det redan var fiber draget till fastigheten, förklarar Niclas Karnhill.

Avtalet kommer därmed sägas upp hos IP Only och överföras till Hofors Stadsnät.

– Det vore tacksamt om vi fick reda på det redan från början. Nu har vi tröttnat, säger Maarit.

IP Only har blivit anmälda till Konsumentverket flera gånger tidigare, främst på grund av att kunderna binds upp i ett tvåårigt avtal utan att garanteras att fiber installeras under den tiden. Två anmälningar har kommit in till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).