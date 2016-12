Se när cyklisterna från Hofors kommer fram till Musikhjälpen

Som Arbetarbladet berättade under fredagen bestämde sig de fyra cyklisterna att cykla de 20 milen mellan Hofors och Örebro för att stödja årets P3 Musikhjälpen. Efter att ha startat sin färd under fredagsmorgonen kom killarna, tillsammans med ett filmteam bestående av Johan Töllinoja och Jonathan Björklund, under kvällningen fram till Musikhjälpens "bur". Väl i buren fick de sällskap av "Med Kärlek Från Hofors"-initiativtagaren Marita Söderström och hennes sambo Erik Eriksson. Med 584 000 insamlade kronor har insamlingen slagit rekord som den största privata insamlingen i Musikhjälpens historia och det var en mäkta imponerad Kodjo Akolor som tog emot cyklisterna och Marika Söderström.

– Jag hade fått nys om att du hade stordåd på gång redan innan jag klev in i buren men jag hade ingen aning om att det skulle bli såhär stort. Jag tror jag talar för oss allihopa när jag säger att du är en sann inspiration, mer än något som vi har varit med om under alla år som vi varit här. Det är fantastiskt att se en människa kunna samla så många människor runt sig och göra någonting så otroligt. Det är magiskt, rent ut sagt magiskt.

SE INTERVJUN MED MARIKA OCH CYKLISTERNA HÄR