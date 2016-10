Stor personalflykt: Regionen vill lyfta ur Hofors Hälsocentral från hälsovalet

– Vad jag förstår har åtta av nio distriktssjuksköterskor sagt upp sig. Det har havererat fullständigt, säger Patrik Stenvard (M).

Han berättar också att de BVC-sköterskor som fanns och arbetsterapeuter som jobbat där har sagt upp sig.

Roger O Nilsson, divisonschef medicin, psykiati och primärvård berättar att de haft ett möte med personalen i Hofors under dagen. Enligt honom är det bara två av distriktssjuksköterskorna som sagt upp sig. Samtidigt säger han att det finns några som inte bestämt sig för hur de ska göra än.

– I dagsläget är det fyra kvar, två är på väg bort, säger han.

Moderaterna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna har opponerat sig mot beslutet, som slutligen kommer att avgöras i regionfullmäktige nästa vecka eller veckan därefter.

– Med största sannolikhet blir det så, menar Patrik Stenvard. Men det är inte det sista ordet och det kanske kommer påtryckningar från allmänheten också.

Blir det fastställt tas Hälsocentralen bort från vårdlistan och patienterna får listas hos en annan vårdgivare. Hoforsborna kan fortsätta gå till hälsocentralen, men regionen garanterar inte att den uppfyller de krav på öppettider och särskild personal som som en listad vårdgivare måste göra.

Ett stopp för inhyrning av personal som finns sedan tidigare gör att Hälsocentralen inte kan ta in tillfällig personal för att lösa bristen. Det ville Patrik Stenvard att de skulle lösa genom att häva inhyrningsstoppet redan under dagens regionledningsmöte, för att på så sätt rädda situationen kortsiktigt.

Han tror att förhoppningen är att åtgärden ska göra det lättare för hälsocentralen att behålla och rekrytera ny personal.

Patrik Stenvard menar att det här är en fingervisning om vad som kan hända även på andra håll i regionen.

– Jag är bekymrad för Hoforsborna. Hofors är först ut, där har personalen akut sagt att nu slutar vi. Det kommer att haverera även på andra platser som Ockelbo och Kilafors också, säger han.

Enligt Tommy Berger (S) är syftet med förslaget att få utrymme till att experimentera med nya lösningar som kanske kan lösa den svåra situationen.

– Det är så att man under ganska lång tid jobbat med de traditionella verktygen för att att rekrytera. Vi har också försökt hyra in läkare via bemanningsföretag. Men de vanliga vägarna har inte fungerat, säger han.

På det här viset hoppas man på att kunna locka mer personal och fler läkare.

– Just nu flaggar man för att man har svårt att upprätthålla patientsäkerheten, säger Tommy Berger.

Förslaget om att lyfta ur Hofors från hälsovalet ska ses som en tillfällig lösning enligt honom. Syftet är att regionen ska få större frihet i arbetet till att hitta alternativa lösningar.

Tommy Berger säger att det är viktigt att alla som är inne i hälsovalssystemet har likartade villkor. Ett argument för att lyfta ur Hofors från hälsovalet är att man ska slippa diskussioner om huruvida nya lösningar är konkurrensneutrala eller inte.

– Vi behöver större frihet. Vi diskuterar i Hälso- och sjukvårdsnämnden om att rucka på gränserna. Att man ska kunna använda ny teknik på ett annat sätt och också erbjuda ett annat innehåll. Att lite mer saker som görs vid sjukhuset i dag skulle kunna göras på hälsocentralen, säger han.

Tommy Berger säger att han vill betona att regionen garanterar Hoforsbornas patientsäkerhet och att lösning är tillfällig. Förslaget ska inte heller ses som att man tvivlar på hälsovalet.

– Det är en extraordinär situation i Hofors. Den långsiktiga ambitionen är att Hofors ska tillbaka till hälsovalet, säger han.