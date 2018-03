"Alla borde vara lite mer som Lill-Babs" – se läsarnas hyllningar till 80-åringen här

Du är bara bäst, lyfter hela Järvsö. Stort grattis!

Marre Jonsson, Järvsö

Grattis på din stora dag. Jag är sambo med en Ingvar Norell från Sörby i Järvsö han fyller också 80 år i år. Du kanske känner honom han känner dig. Ett Stort Grattis.

Önskar Elna Jonsson och Ingvar Norell, Växbo

För några år sedan var Barbro hemlig gäst vid Drömfesten i Sandviken. Alla som har sett henne på scen vet att hon inte står still. Under programmet gick hon fram och tillbaka på den lilla scenen sjungande. Fastnar med sina höga klackar i sladdar. Faller baklänges på scenen och fortsätter sjunga, känner du dig riktigt nedstämd. Reser sig upp och fortsätter programmet. Det kallar jag för ett proffs. Man var ju inte säker på om det var olycka eller medvetet. Men vid genomgång av filmen från dagen ser man hennes fall. Otroligt hur bra hon fann sig. Hedersknyffla. Grattis på din stora dag.

Ingrid Widner, Sandviken och Järvsö

Grattis Lill-Babs! Minns dig från början av 60-talet när du besökte Söderhamn. Har för mig att du landade med helikopter bredvid Gulf-macken vid Söderhamnsån. Du promenerade sedan Köpmangatan fram tillsammans med en drös av ungdomar och barn som följde med. Det stod också fullt av åskådare på trottoarerna. Gatan var antagligen avstängd. Till min bästis Ewas lycka var det henne du höll i handen under promenaden. Målet var Domus och där inne stod du och sjöng. Det var stort då och sedan kunde man också gå på bio och se "Svenska Floyd" på matine'. Hoppas du får en bra dag!

AnnKristin Lantz, Bergvik

Hon har alltid funnits med oss ang musiken sen man var barn! Hon är en stor glädjespridare och jag beundrar henne till Max! Så Stort Grattis Hälsingestinta från mig en annan Hälsingestinta.

Eva-Britt, Bergvik

Jag var med i Lillbabs clubb, en speciell skiva (singel) Splorr....., det var någon gång på 60 talet. Grattis Lillbabs på din 80 årsdag, många Kramar från mig.

Birgitta, Söderhamn

Stort grattis till en stor medmänsklig själ! Har bott på olika platser i Hälsingland och har haft förmånen att se Barbro framträda från allt till Trönö midsommar firande till kulturhuset i Bollnäs och på Delsbostämman. Alltid lika proffsig och närvarande. Mycket kärlek till dig på din stora dag.

Maria, Bollnäs

Grattis till Dig på Födelsedagen! Du blir bara yngre och yngre! Hoppas få höra dig sjunga i många år ännu! Din musik och sång blir aldrig omodern!

Kram från Ewa Birgitta Andersson, Arbrå

Stort Grattis på födelsedagen! Och Tack för allt du gjort och gör både inom musik och för bygden. Du är fantastisk!

Marie, Ljusdal

Grattis på din dag och för vad du gjort och gör för bygden, still going strong lyxförpackning.

Gob, Fala

Du har satt Järvsö på kartan! Jag bor i Göteborg och när jag säger att jag ska till Järvsö får jag alltid fråga om jag ska hälsa på Lill-Babs. Stort Grattis till Järvsö största ambassadör! Ja må du leva många lyckliga år!

Maria Hammarbäck, Järvsö-turist

Slorr & en jättekram på din födelsedag.

Kram från Synnöve i Edsbyn

Storgrattiskramiz Barbro. Mitt minne med Barbro är när hon och jag gjorde ren träljusstakarna efter invigningen av Kramsta. Ha en underbar dag. Kramiz.

Gun Andersson, Ljusdal

Vi var några som fikade på Barbros Caffär i Järvsö. Där snodde Barbro runt och hjälpte till med allt Hur mycket folk som helst Barbro skrev autografer kramades och pratade med alla under tiden hon jobbade tillsammans med personalen helt otroligt. Detta bara för nåt år sen. Stort grattis på födelsedagen Barbro.

Birgitta, Lingbo

Älskade Barbro! Jag är bara drygt 10 år yngre än dig, men jag har gillat/älskat dig sedan 1950/1960-talet och gör det än! Stort grattis på 80-årsdagen (jag fyller 70 i oktober). Jag har varit med i Lill-Babs Klubb sedan 1958. Länge leve din musik!

Kramar från Carin L, Ösmo

Grattis på födelsedagen! Tack för ditt utmärkta artisteri och vänliga personlighet. Allt gott önskar jag dig.

Christer Bergström, Stockholm, Stråtjära

Stort grattis vill vi önska dig ❤ Du är en stor förebild för oss båda och sist vi sågs var på forum i Märsta när du var där med Lotta Bromé. Jag Caroline har mitt hjärta i Hälsingland där jag är uppväxt. Tack för allt du har gjort för detta land och alla människor. Hoppas du får en fantastisk födelsedag. Allt gott.

Jessica och Caroline, Märsta

Grattis på din högtidsdag! Du har varit min idol sedan tonårstiden. Du är bäst!

Anna-Lisa Johansson, Djurmo

Du har alltid varit min stora idol. Gick med i Lill-Babs klubb när jag var ca 12 år. (67 idag). Älskade att få klubbnytt , kort, klubbnål, väska osv. Vi var några tjejkomisar som startade en lokal Lill-Babs klubb. Det var höjdpunkter varje dag. Nu önskar jag dej en riktigt fin födelsedag . Ha en riktigt fin dag, ett fint liv. Du glädjer så många många människor, med din naturliga charm. Stor Grattiskram på 80-årsdagen.

Kram från Maritha Willander, Arlöv

Jag är med i Gula Hjälmarna och när vi var husband i Hasse Perssons programserie ”bakom nästa böj” i Sr/Radio Gävleborg, jag tror det var 2009. En av fyra dagar besökte vi Lill-Babs caffär i Järvsö! När vi kom till Caffären blev vi varmt mottagna av Lill-Babs, hon pratade med oss alla och vi kände oss liksom ”hemma” tack vare henne! När det tog slut på skinka till mackorna, vem rusade ner på affären och köpte mer... jo Lill-Babs! Vi spelade live direkt ut i etern och vem höll i min D-sträng under en av låtarna när den gick av (så att det inte skulle skallra i radion)...jo Lill-Babs! TACK och GRATTIS!

Gula Hjälmarna genom Olle Hillström, Hudiksvall

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute!

Martha Havermann, Merzen/Tyskland

Stort GRATTIS på födelsedagen! Bilderna på Lill-Babs och Peter Kraus är från tidigt 1960-tal på restaurang Ambassadeur i Stockholm där jag arbetade som fotograf.

Marie-Louise Basely, Upplands-Väsby

Många stora varma GRATTISKRAMAR till Dig på födelsedagen. Allt som Du gjort har varit obeskrivbart bra, har sett många av dina shower, alla lika strålande. Du har allt! Skitsnygg och skitbra!!!

SMC, Söderhamn

Grattis! Lill-Babs ha en riktigt bra födelsedag. Du är den personen jag beundrar mest. Skulle vara bra om det fans mera sådana som dej då skulle världen vara bra mycket bättre. Har beundrat dej i alla år och det vill inte säga litet för jag är 68 år. Önskar dej allt gott. Kram❤️

Ing-Britt Room, Arvika

Min idol I alla tider, Leva livet, det Ska jag, Leva livet. Det är du för mig. Ärlig, varm, fokuserad och snurrig. Och vackrare år för år. Inifrån och ut. Grattis på Din 80-årsdag, kära Lill-Babs.

Marina Oschlag, Alingsås

Grattis Sveriges bästa sångerska. Lill-Babs du är bara bäst jag älskar din röst och musik kram och grattis till 80 år här på jorden och fler år till. Kram.

Magnus Östling, Stockholm

Grattis Lill-Babs!! Du är en sådan härlig människa med en riktigt fin kärlek till din familj och dina fans. Hoppas du blir ordentligt firad och har en riktigt bra födelsedag! Kram.

Jennie, Söderhamn

Varmaste gratulationerna Barbr på din 80 årsdag! Du är fantastisk. Splorr

Vanja Sving, Norrtälje

Bara Stort Grattis! I och för sig så gav du mig en smällpuss damtoaletten i Globen då Prince gjorde en paus. Och så sägs det att vi ska vara släkt på na vis. Grattis!

Massor av gratulationer till en fantastisk quinna, du är verkligen guld värd Barbro. Du får massor av rosor från mig. Önskar dig fortsatt välgång och lycka! Kramar i massor.

Lena Å, Bollnäs

Kjære Lill-Babs, tusen takk for at Du er akkurat Deg.

Anne Lindsay, Norge

Gömmer aldrig min 50-årsdag då Barbro som alla andra gäster var inslagna i paket. När jag packar upp det sista paketet hoppar Barbro upp med sin clownnäsa och sjunger för mig. Tack och grattis på födelsedagen. You are still going.

Kari Quiberg, Marbella

Kyss mej, Barbro Lill-babs, kyss mej! 80 kindpussar på din dag!

Thomaz Ransmyr, Mörbylånga

Stort Grattis på din 80-årsdag, du har verkligen berikat många människors liv, genom alla dina fantastiska framträdanden.

Carina Widerberg, Nyköping

Massor med grattiskramar sänder jag dig som varit min idol sedan slutet av 50 talet, då såg jag dig i Orsa och efter uppträdandet fick jag iklädd i Orsadräkten gå upp på scenen och lämna blommor och choklad till dig och Simon Brehms orkester. Ha en toppendag och en underbar framtid önskar jag dig. SPLORR.

Ragnhild Nordquist, Trångsund

Stort Grattis på den stora dagen!

Jörgen Lantz, Stockholm

Du har alltid ställt upp och hyllat Järvsö och Hälsingland. Ett stort tack för ett livsvärv och en varm kram från fd Järvsöbo.

Viveka Danielsson, Voxnabruk

Gratulerer deg så mye med din 80-årsdag Lill-Babs. Du er en fantastisk person.

Penny Rohde Forsberg, Norge

Grattis på födelsedagen kära Barbro ❤❤ Du är dig själv och du är helt underbar med ett stort hjärta av renaste guld och fyllt kärlek och du sjunger helt underbart med.

Carina Alenbrink, Tranemo

Stort Grattis Lill-Babs på 80 årsdagen.

Conny Öberg, Arbrå

Som grabb bodde jag i Kilafors, lekte ibland med Lill-Babs bror Ulf, besökte deras hem i Bofara som alltid var vänligt, trevligt och glatt. Såg Lill-Babs spela fotboll på skolan i Kilafors något som inte var så vanligt bland flickor vid den tiden. Hon for fram som en vilde med egna regler. Långt senare för ca 46 år sedan den 10 mars satt jag på Catelin i Gamla stan efter att vår son hade fötts på KS, bland den något för ovanlighetens skull tomma restaurangen satt Lill-Babs med ett litet sällskap, antar att hon firade sin födelsedag. Grattis på den stora dagen du är en av min hustrus Sussie stora favoriter.

Bengt Lindstedt, Bollnäs

Hej Lill-Babs ja nu blir du 80 år, du har varit med länge du och fortfarande full fart. Hoppas du fortsätter länge än du är en strong women, men det är hälsingetjejer så hipp hurra på din 80 års dag.

Christina Rosén, Sandviken

Grattis tjejen på födelsedagen, njut av dagen och folkets jubel. Hipp hopp HURRA, HURRA, HURRA, HURRA!!!!!!! Massor med kramisar.

Monica, Nerja, Spanien

Du har alltid inspirerat mej med din härliga energi. Fortsätt med det du gör! Grattis.

Alcroon, Bollnäs

När jag föddes hade Välkommen till världen precis släppts på singel. Mamma och pappa fick den i present då och den har följt med sen dess.

Åsa, Tallåsen

Jag har ett en sak som jag aldrig kommer glömma. Min bror, jag och vår mamma var på Berns och såg showen med dig och Ann-Louise och Wenke, det är många år sedan. Min bror hade skickat upp rosor till alla tre efter showen den som kom ner och tackade oss det var du och vi fick också chansen att fotas tillsammans. Det är jag till vänster det syns väl nästan att jag dyrkar dig.

Anneli Olofsson, Uppsala

Den dagen du fyllde 50 år födde jag så klart Vallviks snyggaste bebis efter en lång dag med värkar. Då höll dom på med nya vägen mellan Vallvik-Ljusne. Många stopp på vägen in till BB När vi väl kom dit skrek jag hela tiden "jag dör" varpå barnmorskan sa "du dog inte när detta skedde så inte dör nu heller". Efter ha haft henne på min mage i två timmar kom äntligen Patrik ut. Och under tiden spelade dom Lill-Babs på skiva. Så ett stort grattis till er båda på 80- resp 30-årsdagen.

Ulrika Eriksson, Ljusne

Mina föräldrar hade ett hus i Ljusdal i många år, så man känner sig nästan som en hälsing. Många somrar blev det där. GRATTIS LILL-BABS!!!!!!!!!!!!!!!!

Anke, Mjölby

Du kommer evigt att förknippas med Hälsingland lika mycket som de blånande bergen och den tidlösa allmogekulturen som finns och alltid har funnits och som gett landskapet sin särprägel. Du är synonym med Hälsingland. Tack .

Rolf Bertilsson, Uppsala

Har haft ett barnbarn i samma gymnasieklass som Kristin. Har en son som var mycket nära vän med Malin. Har barnbarn som gick i samma klass som Linn. Har träffat "klanen" några gånger. Mycket trevligt fölk! STORGRATTIS Barbro!!!

Jörgen Larsson, Falun

Hej kära Barbro. Du är den mest omtänksamma person som jag träffat. Följt dig i 40 år som vän och idol. Sett dig några hundra gånger men älskar varje gång ❤❤❤ Du är en underbar människa som sprider så mycket kärlek till alla. Grattis ❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Helene Wennerstrand, Göteborg

Ett jättestort GRATTIS till dig underbara människa. Har alltid velat träffa dig eller se dig live. Tyvärr har jag ännu vid 73 års ålder inte lyckats. Du har alltid varit en förebild för mig. Din glada positiva livssyn har verkligen varit smittande. Din härliga familjekänsla och omtanke är så värmande. Den värmen lyser igenom i dina framträdanden. Underbart! Önskar dig många fina år till!

Elisabet Zetterblom, Blankaholm

Grattis på 80-årsdagen! Djupt imponerad av din artistkarriär. Stolt över att vara hälsing som du. Önskar dig en fin födelsedag.

Stina Bergström, Norrbo Enånger Hägersten

Jag beundrar din resa som du gjort. Jag beundrar dig som person. Jag beundrar att du är som vi. Jag beundrar din enkelhet. Ja, jag beundrar dig helt enkelt. Grattiskramar på din stora dag.

Rosie, Delsbo

Grattis Lill-Babs på din 80-årsdag. Tänk om vi är släkt på Svensson-sidan för min farfar heter Tore Svensson han är från Tallbacken i Bjuråker jag har varit på ditt kafé då såg jag en bild på dig för du är min idol hoppas att du får en bra födelsedag och jag vill sjunga en sång med dig. Här kommer den: "ja må hon leva ja må hon leva ja må hon leva uti hundrade år ja visska hon leva ja visska hon leva ja visska hon leva uti hundrade år. Ett fyrfaldigt leve för Lill-Babs på sin 80-årsdag hon leve hurra hurra hurra hurra".

Sofia Zeider, Iggesund

Ett varmt grattis av hela mitt hjärta till en fantastisk artist, mor, mormor och ambassadör för Hälsingland. Må du leva lääääänge!

Kerstin Persson, Edsbyn

Grattis Barbro på din 80-årsdag ! Uppe i himlen är jag säker på att min förre svärfar, Bernt Sköld firar dig allt vad han kan ! Du var hans stora idol. Kram ❤️

Birgitta Löjdström, Söderhamn

Ett stort grattis på din födelsedag Barbro. Du var min idol. Alltid i ljusdal folkpark när du uppträdde där under 60-70-talet. Vilken sångerska du är.

Tord Eriksson, Tallåsen

Hej Barbro! Hoppas du har en under bra dag med vänner och familj. Jag jobbade på Öjegården med din mor och hon var en underbar människa och så är du. Grattis på din dag många kramar och kärlek till dig.

Ella, Ljusdal

Sommaren 1966 i Skövde Folkets Park, låg i lumpen på K 3, fick komma och fika med Barbro och Lasse B efter showen. Jag och min lumparkompis, båda från Ljusdal knackade helt enkelt på vid sceningången och Lasse öppnade, han själv lumpade då i Sundsvall... Han släppte in oss trots ordningsvaktens protester.Vilka artister! Glömmer detta aldrig!

Stig Jonsson, Hassela

Lill-Babs är en evig inspiration, en av de allra största artisterna, alltid aktuell. Forever going strong. Jag är så glad och stolt över att jag fått motta hennes stipendium. Och hennes insats för att sätta Järvsö på kartan är ovärderlig. Länge leve Lill-Babs!

Brita Björs, Malmö/Järvsö

Stort grattis till dig på födelsedagen. Vilken fantastisk tjej du är, fortsätt inspirera oss alla. Känns för mig som att du bara är 60 år, kram.

Mari Hällström, Iggesund

Stora Grattiskramar till min stora idol sedan 60-talet. Du är bäst ❤️

Anneli Berggren, Sundsvall

Grattis Barbro du och jag är släkt på våra pappors sida. Jag är Facebook-vän med din bror Ulf. Du är still going strong. Jag önskar dig en fin födelsedag. Min far och du fyller på samma dag. Han fyller 104 om han levat. Det blir blommor på graven i Undersvik. Ha det så fint med din familj. Vore trevligt om vi kunde träffas någon gång. Varmt grattis ❤️❤️❤️

Margareta Hedman, Stöde

Konstigt år i år när unga flickor fyller 80 år. Hjärtliga gratulationer.

Anne-Marie Nybom Hedström, Kilafors

Grattis till dina 80 år och din utstrålning. En förebild som marknadsför Hälsingland med den äran.

Ewa, Bollnäs

Grattis du härliga kärleksfulla människa som gett oss devisen: allting går utom nyfödda barn. Önskar dig en underbar födelsedag (som du delade med min far).

Inga-Lill Erixon, Oxelösund

Hej bästa Lill-Babs. Jag blir glad när jag ser dig på tv. Du utstrålar sån värme och glädje. Har alltid vela träffa dig. Ett stort grattis på din 80-årsdag. Ha en jätte bra dag. Önskar Jessica med familj.

Jessica, Delsbo

Jag har ett minne från mitten av 50-talet. Vi åkte med rälsbuss från Delsbo till Näsviken för att gå på Folkan och dansa och lyssna på Lill-Babs. Vi upptäckte då att hon fanns med på rälsbussen, hon hade en svart snäv dräkt och höga smala klackar, milde tid vad vi tyckte hon snygg! Hon uppträdde och vi roade oss och sedan tog vi samma färdväg hem, vi till Delsbo och Lill-Babs till Järvsö.

Inger Eriksson, Delsbo

Kommer ihåg att jag som barn stod och väntade på att du Barbro skulle komma i helikopter hit till Söderhamn. Måste varit många år sedan, (mer än 50 år sen) men kommer ihåg det så väl. Var så spännande att se när helikoptern kom och du satt i den. Grattis på Din Dag kära Barbro - Lill-Babs.

Rose-Marie, Söderhamn

Tänk alla människor du glädje har gett

och fast du nu fyller 80 har alla sett

att du med glädje fortsätter sjunga

både för gamla och för unga

Ett fång rosor skickar jag dig i dag

och fira ordentligt med välbehag

Kramar Eva, Hudiksvall

Grattis Lill-Babs på din stora dag. Man tror inte ett dugg på att det är 80 år du ska fylla ❤️ Snygg,pigg och käck. Brukar stöta på dig på Playa del sol.

Agneta Sjunnesson, Helsingborg

Grattis älskade Barbro på 80-årsdagen ❤️

Gurianne Sandven, Kristianstad

Mitt minne är från början av 90-talet när hon deltog i löpartävlingen i Järvsö. Jag var själv med och sprang in lite pengar hon stod vid sargen och hejade på oss som sprang, hon kunde inte själv springa på grund av för många år med högklackat så hon fick specialbeställda skor och gjorde ett ärevarv... Tack för att du lyst upp Ljusdals kommun och framförallt Järvsö.

Joel Astner, Färila

Stort grattis på din födelsedag. Sett dig genom åren sen jag var barn. Beundrar din energi, artisteri och sång. Att fortfarande vara en sån stor artist. Respekt.

Lotta Holmgren, Åkersberga

Stort GRATTIS Underbara Barbro ❤️ Du är en av de mest fantastiska människor jag haft äran att lära känna. ❤️

N-A Eriksson, Stockholm

Grattis på din dag, Barbro! Jag minns hur jag tittade på ditt program med bland andra Eiwor Kjellberg som gäst den 19 september 1986. Jag var höggravid, värkarna kom ganska tätt, men jag ville se klart på programmet innan vi åkte in till Hudik. Vi hann titta klart och åka till BB innan det var dags för barnet att komma ut. Sedan år 2015 blev nästa barnet en Lill-Babs-stipendiat! Du är värd allt beröm. Storkram och flaggan i topp för dig!

Alice O, Järvsö

Grattis finaste du. Senast firade vi mig i Åtvidaberg men nu firas du i hela Hälsingland, hurra!

Louise och Berra, Stockholm

Jag jobbade på Ericssons bokhandel och Barbro kom in och skulle handla inför familjens årliga julpysselkväll, och det här var på checkarnas tid och när hon skulle betala så av vana så frågade jag om legitimation. När jag sagt det så kände jag mig jättedum, men Barbro skrattade och sa att hon så gärna visade legitimation för det var så sällan hon fick visa det.

Lilian Lind, Ljusdal

Hej! Ett jättestort GRATTIS på din stora dag!!! Ha nu en bra dag med dina nära och kära!!! Uppskattar dig mycket för alla de år som du har förgyllt människors tillvaro här och utomlands. Gläds också över att du tog dig tid att gratulera min syster Ewa på hennes 60-årsdag med en bukett blommor, samt ett videoklipp från en paus vid en konsert i Oslo 2010 som du då skickade till henne. Det visar på vilken storhet och omtanke för andra som du besitter. Du tillhör framtiden!!!

Bo Berglund, Östersund

Grattis älskade Lill-Babs på din stora dag! Och tack för all underhållning genom åren. Kramar från mig ❤❤

Birgitta Welander, Stockholm

Jättegrattis på födelsedagen. Ha en riktigt härlig födelsedag. Kramar från oss i Knåda Edsbyn.

Stefan och Annica Johansson, Edsbyn

Barbro! 80 år ung. Grattis! Du är en fantastisk ambassadör för Järvsö! Tack ❤️ Artist, medmänniska, gammelmormor, mormor, mamma med mera. Njut av din dag!!!

Eva Cahling, Järvsö

Ett stort och varmt Grattis till världens bästa Barbro! En stark, vacker kvinna och underbar artist. Du har genom din fantastiska utstrålning, spridit så mycket glädje i alla år, trots att du många gånger måste haft det tufft. En sann förebild.

Cristie, Bollnäs

Grattis Hälsinglands TUFFA BRUD ⚘⚘⚘ Önskar dig en riktigt LYXIG födelsedag! 80 varma kramar till dig.

Anitha Olsson, Arbrå

Kära Barbro, hösten 97-98 tror jag att det var, då du var på Asien-turné. Jag bodde & jobbade i Jakarta då, var på din show och hade som "en-hälsingetös-till-en-annan" möjlighet att under dina dagar i stan - bjuda hem dig och hela Sveriges Jazzband på surströmmingsskiva i mitt Jakarta-hem.

Dekorerade bordet med "gula löv från Hälsingland", som jag precis hämtat från Ranbo-trägårn (i Mo) innan jag återvände till Jakarta. För att visa dig vilken färg Hälsingland hade - då jag åkte därifrån ett par dagar innan vår fest. Plus att jag packade väskan full med surströmming, tunnbröd, ost och messmör!

Vilket härligt lövat bord det blev, vilken härlig fest. Och med dig och jazzbandet blev det snapsvisor i stämmor! Underbart! En helt oförglömlig dag och ett minne för livet! Barbro - min alltid lika stora idol, tack för en härlig dag! Hjärtliga gratulationer på din födelsedag!

Stora varma kramar från Lena Andersson, Bollnäs (f.d Jakarta)

Kära Barbro!

Tack för att du finns! Jag är så tacksam för att jag fått möta dig. För du är speciell och värdefull för mig. Det som gör dig unik finns i ditt sätt att vara, din styrka och ditt mod och allt som du kan klara. Den kärlek som du ger i omtanken om andra ger lärdom om hur vi ska vara mot varandra. Du är en sån person man lätt kan hålla kär. Så tack för att du finns just sådan som du är !

Marianne Hägg, Västerås

Grattis på födelsedagen! Vi på plan 1 på Öjegården kommer ihåg dig som en frisk fläkt när du kom och hälsade på din pappa Ragnar. Många goda minnen och berättelser om dig.

Pensionärer och personal på Öjegården i Järvsö

Grattis Kramstastintan.

Du har betytt ofantligt mycket för vår bygd och framförallt gett Järvsö en riktig vitaminkick som en av Hälsinglands pärlor.

Mvh Jörgen med familj i Kramsta, Järvsö

Tack för alla tokiga saker på ”panget”, så rolig tid på Lill-Babs wärdshus! Du är bäst! Grattiskramar på din dag.

Sofie, Järvsö

Barbro! Stort Grattis på födelsedagen! Jag är uppväxt med en stor "reklamplansch" föreställande dig i Oriflames smink! (på grund av att min mor jobbade för Oriflame då) :-), så ditt vackra leende har följt mig i livet! Du är "still going strong!" en riktig pingla! kram och än en gång grattis!

Ulf Bryngelsson, Hudiksvall

Tack älskade "Lill-Babs" för all glädje du har givit mej. Jag var på Berns när du fyllde 30 år, du var grädde på moset efter föreställningen vi var på. Två bussar från Arboga fick gratta dej, den showen var bättre än den första. Tusen tack Barbro.

Kram från Anitha Arvidsson, Arboga.

Älskade Barbro! Tack för alla fina möten runt om i Sverige, till exempel i Järvsö som på bilden. Men också på Gran Canaria. Stort varmt grattis till dig på födelsedagen från "ditt Västeråsgäng".

Marianne och Ingvar, Christer och Hugo, Eva och Staffan, Västerås

Jag vill tacka dig Barbro för att du är en sann inspiration för mig. Alla borde vara lite mer som Lill-Babs. Tack för alla möten och för att du verkligen inspirerar mig.

Hampus Bleckberg, Stockholm

Hjärtliga gratulationer på 80-årsdagen till Sveriges bästa artist.

Anne-Len, Tranås