Många brister på a-traktorer i Gästrikland – polisen: "Rent livsfarliga"

Polisen har genomfört flygande besiktningar på a-traktorer i Gästrikland. Av de 15 de kollade var det bara en som klarade besiktningen.

I ett Facebookmeddelande skriver polisen att de flesta a-traktorer har haft "ganska mycket brister" och har varit "rent livsfarliga".

Läs polisens Facebookmeddelande här nedan:

"Vi har under hösten fått in mycket klagomål från er gällande a-traktorer som framförs både vårdslöst och alldeles för fort. Vi har därför i lokalpolisområdets trafikgrupp tittat extra på de a-traktorer som via hittat i Gästrikland.

Vi har gjort så kallade ”flygande besiktningar” på kring 15 st och av dessa så var det endast 1 som klarade besiktningen. De flesta vi kontrollerat har haft ganska mycket brister och vissa av dessa a-traktorer har varit rent livsfarliga, då de till exempel helt saknat bromsverkan.

Men om man bortser från de rent farliga aspekterna av att framföra en ombyggd a-traktor, så kan man även bli rapporterad för brott när man framför dessa. Det vanligaste brottet som vi rapporterar förare av a-traktorer för är olovlig körning. Ett brott som vid dom, innebär dagsböter, men såklart också påverkar möjligheten att ta körkort i framtiden.

Det är viktigt att man som förälder har en kontroll över vilket fordon ens barn framför, dels för att de fordonen kan vara rent livsfarliga, men även för att man som förälder kan bli rapporterad för brottet tillåtande av olovlig körning, om ens barn framför ett otillåtet fordon.

Anders, polis i yttre tjänst"

FLER NYHETER:

► Länsstyrelsen ska ta reda på hur stor vargstammen är – inventerar med hjälp av bajs

► Mirja och Jonatan skulle flytta till Thailand men hamnade i stället i Lövåsens kyrka nära Hedesunda

► Skutskärsbo misstänks för grova barnvåldtäkter via webbkamera – Åklagaren yrkar på minst tio års fängelse

► Larkin bryter tystnaden efter överfallet – ber om ursäkt: "Inte min avsikt att skada"

► För Plus-kunder: Hiss ur funktion i hus för äldre – då vägrade Posten dela ut brev

► Insändare: Skolan tycks se det som sin uppgift att uppfostra mamman...

► För Plus-kunder: Calle Järnkroks budskap till Brynäsfansen: "Det är väldigt viktigt nu"

Plus: Så kan du läsa plus-märkta artiklar på gd.se