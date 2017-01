Medan du sov: Bil stulen i Gävle användes som murbräcka vid fräckt butiksinbrott

Lokalt:

Polisen jagade under morgonen de misstänkta efter en så kallad smash and grab-kupp mot en matbutik i Kungsgården. En bil som anmälts stulen i Gävle användes som murbräcka när tjuvarna tog sig in i butiken.

Även en butik på Söder drabbades av inbrott och efteråt såg vittnen hur tjuvarna försvann på en cykel.

För Plus-kunder:

► Hoforsborna om att Sveriges blickar återigen riktas mot Bruket: "Jag är stolt"

► Systembolaget kan sälja den nobbade Jädraölen – men under annan etikett

► Saluhallen i Gävle ska inte stängas – "Ryktena är inte sanna"

Väder:

Här hittar du väderprognosen för din kommun i dag

Följ väderleksrapporten här

Karta: Så är läget på vägarna

Sverige:

Man flydde polisen genom att lifta – skrek "hjälp, jag är jagad av en knivdesperado".

Internationellt:

Obamacare i fara – topprioriterad åtgärd för Trump.

Tipsa oss:

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här eller mejla tips@arbetarbladet.se.

Följ oss på sociala medier:

Facebook: Arbetarbladet

Twitter: @ABnyheter