Medan du sov: Över 140 döda efter jordbävning i Mexiko – siffran väntas stiga

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Väder: Nytt regn under natten och det rör sig söderut under onsdagen och når Hälsingland under eftermiddagen. Temperaturen kommer att ligga runt 6-9 grader.

Sport: Brynäs straffskräck blev verklighet: "Jag satte den när vi tränade..."

Internationellt: En kraftig jordbävning skakade Mexiko på tisdagskvällen, svenskt id. Hundratals människor har rapporterats döda och dödssiffran befaras att stiga kraftigt.

