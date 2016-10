Second hand-kläder på modescenen i Ockelbo

Arbetarbladet besökte under tisdagen Missionskyrkans second hand i Ockelbo.

Nu på torsdag ska de medverka i modevisningen som ska hållas i Missionskyrkan.

– Det ska bli jätteroligt att få samarbeta med de andra butikerna och ha modevisning tillsammas med dem. Det blev en succe förra året, och det har varit populärt i många, många år med modevisning, säger Gunilla Brodin, Ockelbo Second hand-butik.

LÄS ÄVEN: Missionskyrkan öppnar second hand-butiki Ockelbo

Missionskyrkan second hand har tidigare inte varit med på Ockelbos modevisningar i samma utsträckning som de övriga butikerna.

– Vi har ju inte funnits så länge i Ockelbo så därför har vi inte varit med lika mycket. Men nu känner vi att det ska bli jättekul att vara med, säger Gunilla Brodin.

LÄS OCKSÅ: Häng med in i Rias nya second hand i Gävle

Ockelbos modevisning är ett engagemang från en rad butiker i Ockelbo. Evenemanget är återkommande och tanken är att Ockelboborna och Ockelboaktörerna ska visa upp sig för varandra och mingla samtidigt som allt överskott går till Världens Barn, förklarar Gunilla Brodin.

– Vi ska ha ett gäng modeller som ska gå med våra kläder, liksom de andra affärerna. Och sedan blir det mingelfika, goda smörgåsar och kaffe och så, säger hon.

Second hand anspelar ju på att kläderna är begagnade och det är just det som kommer vara huvuddraget i second hand-butikens tid på scenen.

Många kommer känna igen sig då festkläder från flera årtionden kommer stå i fokus, menar Gunnila Brodin.

– Intresset för second hand har ökat alla de här åren, till våren har vi funnits här i sju år. Och det känns jätteroligt då många hittar hit också från andra orter. Vi har tre poster som säljer jämbördigt, och det är hushållsgeråd, möbler och kläder, säger hon.

LÄS ÄVEN: Här ska arbetslösa driva en second hand-butik