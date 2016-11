Bussen försvann – Åshammarsborna har väntat i månader på svar från regionen

Bengt-Åke Lindblom bor efter Svärdsjövägen som går rakt igenom Åshammar. Han förklarar problemet med de få bussturerna.

Konsumvägen står det på busshållsplatsen i centrala Åshammar. Novembersnön hänger kvar på träden efter Svärdsjövägen och det biter i kinderna. Konsumvägen ligger mitt i samhället men butiken är stängd sedan många år. I augusti försvann två bussturer för Åshammars bybor.

Bengt-Åke är ordförande för PRO i Åshammar men det är för byns skull han och PRO skickat in en skrivelse till Sandvikens kommun och Region Gävleborg, X-trafik.

– I och med att dessa turer försvunnit har det uppstått en del praktiska olägenheter för människor och det kom upp på ett styrelsemöte i PRO så vi beslutade oss för att komma med denna skrivelse, säger Bengt-Åke och fortsätter, det är viktigt för hela samhället ska sägas.

Den första skrivelsen lämnades in i slutet av augusti men då de inte fick något svar lämnade de in en påminnelse i september. I november skickade de in ytterligare en påminnelse eftersom inget svar kommit.

– En skrivelse och två påminnelser men inget svar, vi förväntar oss ett svar. Det är väl i allas intresse att kollektivtrafiken fungerar, även på landsbygden, säger Bengt-Åke.

Bengt-Åke menar att hela Sverige ska leva, i en levande landsbygd ska det vara självklart att kunna ta sig till och från ett samhälle.

– Självklart kostar det pengar. Bara man tar sig till Kungsgården är det lättare, därifrån går bussarna betydligt tätare. Det är sträckan Åshammar-Kungsgården och vice versa som är problemet.

I skrivelsen lämnar de konkreta förslag på hur man skulle kunna lösa problemet. De vill helst att bussturerna tas tillbaka men kan även tänka sig att den kompletteringstrafik/taxi som kan användas på kvällar och helger även gäller under de nu indragna turerna.

– Kvällar och helger går det inga bussar genom Åshammar men vi kan beställa taxi vissa tider. Om vi ringer två timmar innan vill säga. Vi utgår ifrån att X-trafik och kommunen tillsammans kan göra en ändamålsenlig lösning, avslutar Bengt-Åke.

På måndagen låg ett svar från Sandvikens kommun i brevlådan. De tackade för synpunkterna och ska vidarebefordra dem till X-trafik.

– Att det ska behöva ta två och en halv månad för dem att skicka ut ett goddag yxskaft-svar. De har bara skickat ett standardbrev. Jag är så besviken, säger Bengt-Åke.