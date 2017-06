Ingemars mustiga musiksommar

Sandvikens musikprofil nummer ett, Ingemar Dunkerarrangerar återigen en lång och rik musiksommar. Han har satt ihop programmen för en rad evenemang som, Emma the rocker, musik i bruksmijlö, Smedsgårdsblues och ny för i år en visfestival i Korså Bruk.

I en imponerande artistlista märks bland andra namn som Thomas Backman, Irma Schults, Ladies Got The Blues och Py Bäckman med flera.

- Många tjejer, säger Ingemar Dunker.

Nyheten med att ha en visfestival på Korså Bruk har fallit väl ut. Den 19 augusti kommer det att vara fullt av människor på bruket.

– Det är otroligt, vi har inte annonserat ut festivalen alls och det är slutsålt, SLUTSÅLT, säger ingemar Dunker.

Musiker som Pugh Rogerfeldt, Py Bäckman och Micke Rickfors lockar.

Men det är fullt av musik i Sandviken också.

– Jag kallar första dagen på Musik i bruksmiljö för Fantastiska torsdagen, säger Ingemar Dunker.

Måndagar på Smedsgården:

3/7 Erika Baier & Business. 10/7 Sandviken Rockabilly Allstar. 17/7 Roffe Wikström. 24/7 Hälsingland underground. 31/7 Downliners sect. 7/8 JJ Bluesband + Janne Landström med vänner.

Emma the rocker:

28/6 Svenne Rubin. 5/7 John Lindberg. 12/7 Lasse Kronquist. 19/7 Hank T. 1/8 Jan Johansen. 9/8 Bonne Löfman.

Musik i bruksmiljö:

Torsdag 27/7: May Vary, The Hit Brothers, Supersleeves, Thomas backman, Halos and Horns, The Reverend Peyton´s Big Damn Band, Marti Brom,

Fredag 28/7: Lena Nilsson, Povels barn, Jack Wreswijk, Ladies Got The Blues, Jakob Hellman, Eva Eastwood.

Lördag 29/7: Vinnaren av musik direkt, Becka Ihop, Irma schults, Swinging Blue Jeans, Fröken Elvis, Fatboy, Tribute to Chuck Berry.