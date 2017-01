Iskyla under veckan men milt redan till helgen: "Det är tvära kast i temperaturen"

Vintern har varit tämligen mild hittills i Gästrikland men under veckan kommer iskylan för de som har väntat.

På grund av ett lågtryck österut från landet och nordliga vindar blir det kallare och främst under onsdagen och torsdagen.

– Det är då vindarna ligger i framför allt och sen hänger det på molnigheten. Blir det klart väder så sjunker temperaturen snabbt och då kanske vi kan nå ner till minus 20 grader, säger Forecas meteorolog Christoffer Hallgren.

Är det läge att plocka fram sitt underställ?

– Ja precis, det kan nog plockas fram och sen får man avgöra från dag till dag om man ska ta på sig allt så man slipper frysa.

Kylan sveper in från nordost och Ryssland och i samband med det väntas det också dra in en del snö från tisdag kväll och under onsdagsdygnet.

– Det kan nog hamna på mellan 2-8 centimeter snö. Det är en ganska grov siffra men det blir mest i nordväst, säger Christoffer Hallgren.

Överlag ser prognosen tämligen lika ut i hela Gästrikland men kylan behöver inte hålla i sig alltför länge, menar Christoffer Hallgren.

– Mot helgen blir det mildare luft och nästa vecka kan det vara plus igen så det är tvära kast i temperaturen, säger han.

Något mildare väder alltså men temperaturerna kan ändå sjunka under minusstrecket även i nästa vecka.

– Det finns tendenser som visar att det kan bli kring minus 10 även i mitten av nästa vecka, säger Christoffer Hallgren.