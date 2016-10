Karin från Sandviken är en av Sveriges starkaste kvinnor – "Stisse Bergkvist sa åt mig: du måste tävla"

Karin Nilsson, som hellre benämns vid smeknamnet Bobby, spenderar mesta delen av sin lediga tid nere i gymmet på Jernvallen.

Hon tävlar i kraftsporten Strongwoman och i lördags deltog hon i den avgörande tävlingen Sveriges starkaste kvinna 2016.

LÄS ÄVEN: Här är Gävlelyftarens tunga rekordstöt

Hon kom trea och blev tillika Sveriges tredje starkaste kvinna.

– Förra året tävlade jag i samma tävling men i en minusklass, då fick vi väga som mest 72,8 kilo och då kom jag fyra. Så, att jag nu kan gå ut i en öppen klass, där man får väga hur mycket man vill och kunna komma trea är jättestort för mig, säger Karin "Bobby" Nilsson.

LÄS OCKSÅ: Näst starkast i Sverige igen – nu siktar Martin Forsmark mot VM-finalen

Hon lägger vikt vid att hon var en av de "lättare" personerna på tävlingen men lyckades ändå knipa en pallplats. En tredjeplats som kom som en smärre chock då just Strongwoman är en relativt ny gren för henne.

– Strongwoman har jag hållit på med ganska precis ett år, ett år och några månader. Men jag jag började med styrkelyft 2012, tror jag. Så jag har lyft vikter på gymmet ganska länge, säger hon.

Men att hon just började med kraftsport – och slutligen fastnade för sporten – tackar hon specifikt två personer för.

– Jag tränade på samma gym som Martin Forsmark, Sveriges näst starkaste man i tungvikten. Och då provade jag lite välta däck och gå med ok, tyckte det var ganska roligt. Då började jag få tillbaka motivationen att lyfta grejer. Sedan var det Stisse Bergkvist som sa åt mig: "du måste tävla".

LÄS ÄVEN: PÅ Jernvallen – Johan var bäste hemmalyftare i Arne-Pokalen

Förutom tredje platsen i den öppna Strongwoman-klassen, och fjärde platsen i den separata i Queen of the Vikings-tävlingen, har Karin "Bobby" Nilsson även kvalat in till nästa stora utmaning: Europas starkaste kvinna 2016 (EM) och Arnold Amateur World Championship 2017 (VM).

– Förhoppningsvis så ska det gå bättre i England och USA. Men vi får se vad som händer och hur det går. Det är mycket konkurrens i den här sporten, men när vi träffas är det alltid kul och vi är som en enda stor familj. Och som nu när vi ska tävla åker vi dit och gör det tillsammans. säger Sveriges tredje starkaste kvinna.

Karin "Bobby" Nilsson

Vinnare, Sveriges starkaste student 2016.

Vinnare, Strongwoman Em-kval Norge 2016.

Andra plats, Sveriges starkaste kvinna minus 82 kilo 2016.

Tredjeplats, Sveriges starkaste kvinna 2016.

Femtondeplats, Arnold Amateur World Championship 2016.

Strongman och Strongwoman

Strongman och Strongwoman är en egen krafsportsgenre och avgörs genom en årlig tävling där starkaste person utses.

Vinnaren utses genom olika former av styrkemoment och övningar: välta däck, lyfta ok, dra vikter, farmers walk och marklyft med mera.

Det finns även Sveriges starkaste pensionär inom denna tävlingsform, nytt för 2016.

Källa: Maxstyrka.se