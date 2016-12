Klappakutens insamling av julklappar ger överfulla säckar: "Bra man kan göra något"

Likt tomtens julverkstad på Julafton vällde paketen in under Klappakuten på Valbo Köpcentrum. Nissarna som slog in paketen tappade till slut räkningen på hur mycket som kom in.

– Jag tycker det är jättebra att man kan skänka till det här, säger Christina Åhman som skänkte spel och en traktor.