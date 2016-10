LISTA: Här är de saker medium och healers enligt lag är förbjudna att göra

LÄS OCKSÅ: Redovisningskonsulten Helena startar utbildning för medium i Sandviken tillsammans med känd britt

Enligt Jeff Jones och hans spiritualistiska skola "Academy of Excellence" är det i Storbritannien tillåtet för registrerade healers arbeta vid sidan av de traditionella sjukhusen. Det är ett komplement och man kan där få healing på recept via Försäkringskassan.

I Sverige finns ingen lagligt styrd auktorisering inom komplementärmedicinen. Branschen är helt oreglerad. Det är det som Jeff Jones vill förändra.

– Det kanske tar ett tag, men vi måste börja någonstans. Nu har vi startat en utbildning som är 2,5 år och det är först när vi har professionella utövare på plats som vi kan knacka på dörren till regeringen för att få till en förändring.

Det enda som styrs av svensk lag är vad de som inte är legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal inte får göra. Det regleras av patientsäkerhetslagen.

– Det är förbud mot vissa saker som healers och vanliga personer som du och jag inte får behandla. Dit hör till exempel cancer och kvinnor med graviditetsproblem, säger Lisa van Duin som är jurist vid Socialstyrelsen.

För att få kallas friskvård, vilket är en skattefri förmån för en anställd och avdragsgillt för arbetsgivaren, finns dock inga speciella kriterier.

– Vi gör ingen medicinsk bedömning utan godkänner det mesta som friskvård som leder till välbefinnande och kan hjälpa vid stresshantering. Sedan är det upp till varje arbetsgivare att tillåta de saker de anser vara vettiga, säger Tiina Fors som är rättslig expert på Skatteverket.

Det här får inte andra än hälso- och sjukvårdspersonal syssla med

1. Behandla smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga.2. Behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning.3. Undersöka eller behandla någon under bedövning, genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos.4. Behandla någon med radiologiska metoder5. Utan personlig undersökning, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling.6. Undersöka eller behandla barn under åtta år.7. Prova ut kontaktlinser.

Källa: Patentsäkerhetslagen, femte kapitlet första paragrafen

De 21 yrken som legitimeras inom ramen för hälsa och sjukvård

1. apotekare

2. arbetsterapeut

3. audionom

4. barnmorska

5. biomedicinskanalytiker

6. dietist

7. fysioterapeut

8. kiropraktor

9. logoped

10. läkare

11. naprapat

12. optiker

13. ortopedingenjör

14. psykolog

15. psykoterapeut

16. receptarie

17. röntgen sjuksköterska

18. sjukhusfysiker

19. sjuksköterska

20. tandhygienist

21. tandläkare