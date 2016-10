Men On The Border från Sandviken hyllade Syd Barrett i Cambridge – "Det var helt fantastiskt"

Klippet: Se en video från spelningen upplagd av en Youtube-användare:

Hur känns det så här dagen efter konserten och hur gick spelningen?

– Det kändes fantastiskt, vi fick mycket beröm av alla människor. Och just nu sitter vi och äter och bara njuter så här dagen efter. Det var helt fantastiskt igår, säger Göran Nyström, frontman i Man On The Border.

Vad var det som gjorde kvällen till fantastisk?

– Vi hade en ljusartist med oss igår, en tidigare originalmedlem ur Pink Floyd, som jobbat i två dagar med en liquid light-show som visades upp på en stor skärm och han gjorde ett otroligt jobb, säger Göran Nyström.

– Sedan var också vår konsert helt utsåld. Och det gjorde det hela mer speciellt. Cambridge är ju, som många inte vet, platsen där bandyn uppfanns, så det gör det extra kul.

Det låter som att ni hade en jättegrym föreställning, en riktig drömshow. Men vad väntar idag efter den stora konserten?

– Idag ska vi slicka såren och samla kraft, för att sedan rulla hemåt mot Sandviken. Men just nu ska vi sitta ett tag till här i Cambridge, i hjärtat av Pink Floyd, och andas ut. Vi befinner oss bara ett stenkast från skolan som inspirerade till Another brick in the wall.

Slutligen, hur kommer känslan vara när ni kommer hem till Sandviken?

– Just nu rider vi på vågen av upplevelsen bara. Men när vi kommer hem och har landat kommer vi så småningom känna stor stolthet över den här konserten och vad vi egentligen åstadkom, säger Göran Nyström.