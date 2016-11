RECENSION: Trots missförstånden – till slut har Laleh publiken i sin hand

Laleh Pourkarim är, och jag är verkligen inte den första journalisten som skriver det här, en svårgreppbar artist. Hon är lite överallt – hon sjunger på engelska, svenska och när hon känner för det även persiska. Hon skriver små vackra visor lika bra som hon skriver arenafärdiga monumentalhits.

Det går inte att placera henne men så är det också det som gjort henne så stor att hon numera gör arenaturnéer. Att det inte går att placera henne i något fack – det är Lalehs "edge".

På lördagskvällen i Göransson Arena så är hon lika svårfångad som alltid. Laleh byter frekvent mellan sinnesstämningarna och det är faktiskt inte alltid publiken förstår var Laleh vill med allt, på riktigt. Ska vi sitta i tystnad och begrunda? Ska vi sjunga med nu? Eller klappa om ett tag?

Som mest komiskt blir det när en stor del av publiken får feeling och reser sig upp och klappar i takt – och så blir det tyst på scenen. "Jaha, då sätter vi oss då", tänker folk – och då drar låten igång igen men nu sitter alla kvar.

Något som hade kunnat bli ett bra ögonblick passerar och blir inget mer än ett litet obekvämt missförstånd. Ibland är den här showen som designad för att lura publiken. Laleh själv står för produktionen och är hon inte ute efter att lura (det är inte helt otänkbart att hon faktiskt vill det) så har hon lite att slipa på – det ack så viktiga samspelet mellan publik och Laleh själv fungerar sådär.

Nämnda publik består till stor del av småbarnsfamiljer – då menar jag familjer med riktigt små barn i 6–7-årsåldern – och det är inte utan att man tänker "Är inte det här lite i det svåraste laget för småkidsen?". Samtidigt är det ju en god gärning att göra en insats för att förståelsen inför en orkesters alla förtjänster vandrar neråt i åldrarna.

Orkestern ger verkligen Laleh en ny dimension. För undertecknad har hon alltid varit en artist som, mycket tack vare/på grund av sitt lite barnsligt udda scenspråk, gör sig allra bäst i avskalad form.

Den här kvällen ger mig all anledning att revidera den fördomen om Laleh. Hon har gigantiska låtar i sin repertoar som utan tvekan växer än mer med orkesterns dramatik. Vi är många gånger uppe på episka nivåer, som under "Live tomorrow" och "Some die young" som föga överraskande finns med bland kvällens gåshudsframkallande ögonblick.

Allra mest fantastiskt blir det dock kanske när det Kanye West-liknande framförandet av "Ge tillbaks det du tagit" går över i "Behåll ditt huvud" – det är en kombo som lätt att hade kunnat vara hela showens klimax och det märks att Laleh själv gillar det. Några låtar passerar utan att sätta nåt större avtryck, däribland välkomstlåten "Welcome to the show" och den ganska stökiga "Bark less, wag more".

Trots tidigare nämnda kommunikationsmissar – till slut har publiken verkligen fattat Lalehs intentioner fullt ut. Till slut har hon oss alla i sin hand. Hon triumferar under avslutningen med "Bara få va mig själv" och då är det ingen som tvekar längre – nu ska vi stå upp.

"Kristallerturnén" med Laleh

Lördag 26 november

Göransson Arena, Sandviken

Betyg: 3 av 5