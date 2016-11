Retrodansmara tar över Göransson Arena i helgen: "Det här kan bli once in a lifetime för många"

Det är Ockelbomannen Tomas Wiklöf och hans kollega Per Westermark som arrangerar retrodansmaran - en dansmara där retrostil på kläder och musik ska blandas med moderna stilar.

– När Boogart sa ja, då visste vi att vi hade något stort på gång, säger Per Westermark.

De båda männen är väl etablerade inom dansbranschen och har tidigare anordnat otaliga danser och dansevenemang i Sundsvallsområdet.

Nu i helgen satsar man stort och försöker bryta ny mark genom att för första gången någonsin arrangera en retrodansmara i Sandviken.

– Det här är någonting som vi hållit på med i lång tid bland annat i Sundsvall. Men nu har vi letat efter en samarbetspartner och en större arena. Och då fann vi Göransson Arena i Sandviken, säger Per Westermark.

Han menar att det finns en tydlig anledning till att valet just föll på Göransson Arena i Sandviken.

– Det ligger geografiskt rätt. Vi är nära flera tusen genom att vara i Sandviken, både norr och söder. Nu genom att arrangera på en plats något mer söderut, men ändå nära exempelvis Hälsingland, så når vi ännu fler.

Trots att retrodansmaran i mångt och mycket handlar om dans och musik, så är det inte ett krav att man har ett bra par dansskor hemma eller att man är duktig på att dansa. Utan det viktigaste är att man kommer dit för att umgås och kanske försöker sig på en dans eller två, menar arrangören.

– Det här kan bli once in a lifetime för många. Det har inte varit lätt att få ihop allt det här. Man behöver inte nödvändigtvis dansa, om man inte vill. Men man kan komma dit och vara med och njuta av musiken, säger Per Westermark.

Retromaran november 2016 – artister

Boogart

Peppe & Kikkan

Expanders

Perikles

Voyage

Wahlströms