Så twittrade Gästrikeprofiler om USA-valet i sociala medier: "En av de mörkaste nätterna jag vakat"

Twitter kokade över under natten till onsdagen och morgonen när det stod klart att Donald Trump tog hem det amerikanske presidentvalet – och det kommer säkert ta ett tag innan det slutar koka. Arbetarbladet tog tillfället i akt att titta till vad kända Gävleprofiler inom både politik, sport och underhållning tyckte om valresultatet på det sociala mediet Twitter.

Riksdagsledamoten och Gävlebon Ulla Andersson (V) tog tillfället i akt att påminna om en annan Gävleprofils bevingade ord – "Sörj inte, organisera er" skriver hon.

Den lokala musikern David Lehnberg, känd från bland annat bandet The Deer Tracks, valde en mer ironisk infallsvinkel på valresultatet och skrev "Great job everyone" följt av hashtaggarna #trump och #fascism.

Moderate politikern och flitige twittraren Lars Beckman tog läget att skriva en debattartikel på sajten Nyheter24 som fått rubriken "Löfvens politik mer skadlig för Sverige än Trump som president". I den konstaterar han bland annat att det inte är så konstigt att folk är överraskade då medierna helt missbedömt styrkeförhållandet emellan Clinton och Trump, samtidigt varnar han för att "det blir en tid av stor osäkerhet" framöver.

Sandvikenbördiga operasångerskan Malena Ernman, som ofta gör sin röst hörd i debatten med starka antirastiska ställningstaganden beskrev valnatten som "en av de mörkaste nätterna jag vakat".

Hamrångesonen och statsvetaren Stig-Björn Ljunggren medverkade i Filip och Fredriks valvaka på kanal 5 och flaggade för att vi nu står inför stora förändringar "Alla som ropat på visioner, ideologi och förbannat mittensörjan. NU har vi en amerikansk revolution på gång. Och då är inte tid att lipa!?" skriver han.

Bland stadens hockeystjärnor blev det också några reaktioner "En av dom sämsta manliga och mänskliga förebilderna på den största/högsta positionen i världen. Gud bevara oss väl..." skriver Brynäs Elias Fälth medan back-kollegan och Marc Zanetti från Kanada plötsligt intresserat sig för politik:

"I'll say one thing: Was never into politics before but this race has really brought my attention to the topic. Interested in what's next" skriver han.