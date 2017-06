De kallar det för föreläsningsshow, när den tidigare Idolvinnaren och numera H.E.A.T-sångaren Erik Grönwall tillsammans med multiföretagaren Simon Vikström kommer till Sandviken för att inspirera ungdomar.

Elever från alla gymnasieprogram välkomnas. Temat är "how to create a life you don't need a vacation from". Alltså "hur man skapar ett liv man inte behöver semester från". Båda föreläsarna har förmånen att få jobba med sin hobby.