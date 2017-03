Tågtrafiken har tillfälligt stängts av förbi platsen och störningarna påverkar stationerna Gävle C, Hofors, Sandviken, Storvik, Borlänge C och Falun C.

Enligt larmaren ska en person ha befunnit sig på eller vid sidan av spåret. När räddningstjänsten kom fram till platsen fann man en person till synes utan skador. Det är oklart varför personen, som sedan fördes till sjukhus, befann sig där.

Vid 15-tiden var tågtrafiken fortfarande avstängd, och skulle fortsätta vara det på obestämd tid.