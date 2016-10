Unik satsning i Sandviken – 70 miljoner kronor ska ge renare vatten

Sandvik AB deltar i ett stort projekt för att förbättra miljö.

Stålkoncernen och de elva andra företagen ingår nu i ett EU-projekt, lett av IVL Svenska Miljöinstitutet, som nu storsatsar för bättre och renare vatten.

Projektet, som går under namnet Inspirewater, siktar på att reducera vattenförbrukningen inom stål och kemiindustrin. Med särskilt fokus på processindustrin.

"Sandvik Materials Technology deltar som en pilot för utveckling av teknik för avskiljning av metaller från betsyror och rening av sköljvatten", skriver Sandvik AB i ett pressmeddelande.

Tanken är att detta ska ske genom en kombination av redan existerande separationsprocesser och ny teknik.

Detta ska bland annat minska användningen av kemikalier och energi.

– Vattentillgången blir mer och mer känslig i många olika regioner – även i länder som har totalt sett mycket vatten. En konkurrenskraftig europeisk industri behöver därför ha effektiv vattenhantering, skriver Uwe Fortkamp, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det gemensamma målet är att sänka testanläggningarnas vattenförbrukningen med 40-80 procent, samtidigt som man siktar på att sänka energianvändningen med 20 procent.

– Både vattenförbrukningen och avfallsmängderna kommer att minska och avloppsvattnet som sen går till reningsverket kommer att vara mycket mindre förorenat än idag, säger Louise Staffas på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Inspirewater

Inspirewater, Innovative Solutions in the Process Industry for next generation Resource Efficient Water management, finansieras genom EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020. Svenska parter i projektet är IVL Svenska Miljöinstitutet (projektledare) och Sandvik. Projektet pågår fram till 2020.

Källa: Svenska Miljöinstitutet IVL.