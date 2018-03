SMHI varnar för kraftigt snöfall och halka – risk för underkylt regn

Från sent natten mot måndag väntas snöfall som fram till måndag kväll kan ge 10-20 centimeter. De största mängderna väntas i Hälsingland. I Gästrikland finns i stället från måndag eftermiddag risk för inslag av regn som kan vara underkylt. Varningarna gäller både kustlandet och inlandet.

Väderläget i landet just nu är att en varmfront rör sig norrut över södra delen av landet och ger nederbörd i form av snöfall som i sydkanten av nederbördsområdet övergår i regn som kan vara underkylt. Ymnigt snöfall berör från kvällen västra Svealand, och snöfallet rör sig sedan under natten upp över södra Norrland, där det likaså kan vara ymnigt under måndagsdygnet. Klass 1-varning för snöfall är utfärdad för Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland. Under måndagen även varning för underkylt regn i södra Dalarna och södra Gävleborg. Vidare är kulingvarning utfärdad för nordvästra Skagerack. Vinden väntas där avta frampå måndagen.