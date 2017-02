Allt fler kvinnliga läkare blir sjukskrivna för utmattningssyndrom

Enligt Heidi Stensmyren beror ökningen främst på två saker.

– Vår slutsats är att det är en kombination av stort ansvar i arbetslivet i kombination med små möjligheter att påverka sin arbetssituation, säger hon.

Det är inte bara Läkarförbunden som märkt en ökning av sjukskrivningar på grund av utmattningssyndrom och andra stressreaktioner under de senaste åren, det har även AFA försäkring gjort.

2010 var 2,7 sjukskrivna per 1000 sysselsatta kvinnliga läkare. 2014 hade siffran ökat till 5,4 sjukskrivna per 1000 sysselsatta kvinnliga läkare. 2015 var samma siffra upp i 8,6 sjukskrivna per 1000 sysselsatta kvinnliga läkare. Det skriver Ekot.