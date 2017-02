Haisam, 46, döms till livstid – avrättade sju bakbundna soldater i Syrien

Haisam Sakhanh är hemmahörande i Karlskoga. Han flydde från Syrien och fick asyl i Sverige under 2013. I mars förra året greps Haisam misstänkt för grovt folkrättsbrott,

New York Times publicerade 2013 en film där den rebellgrupp som Haisam tillhörde, Suleimans stridskompani, avrättade sju tillfångatagna soldater i Idlib-provinsen i Syrien. Filmen fick stor spridning och uppmärksammades världen över.

På filmen syns soldaterna stå bakbundna på knä på marken. Haisam riktar sin automatkarbin på nära håll mot soldaternas huvuden och kroppar, och avlossar sedan flera skott.

Efter avrättningen höjer Haisam Sakhanh och de andra medlemmarna i Suleimans stridskompani sina vapen i en segergest. De döda kropparna skändas sedan enligt tingsrätten "på ett oerhört kränkande sätt".

Dömdes till döden

Under rättegången var filmen ett av de tyngsta bevisen mot Haisam. Han har under rättegången nekat till brott, men erkänt att han befunnit sig på platsen, och att han skjutit soldaterna. Haisam hävdade under rättegången att han verkställt ett dödsstraff utdömt av en legitim domstol. Soldatena ska ha dömts till döden eftersom de deltagit i strider.

– Alltså det faktum att de gav sig på, att de ingrep på det här sättet, attackerade den här militäranläggningen och det var illa beryktat på det här sättet och att de börjar göra motstånd direkt så var det redan då domen fattad, sade Hasim Sakhanh i ett polisförhör.

Livstids fängelse och utvisning

Tngsrätten skriver i sin dom att Haisam och de andra medgärningsmännen verkställde ett dödsstraff som inte kan anses vara utfärdat av en legitim domstol, och att de avrättade soldaterna aldrig fick någon rättvis rättegång som följer den internationella humanitära rätten,

Haisam döms för grovt folkrättsbrott till livstids fängelse. Han ska utvisas och kommer inte att få återvända till Sverige efter avtjänat fängelsestraff.

Fallet är det tredje som rör kriget i Syrien som avhandlats i en svensk domstol.