Rekordväder runt om i landet – men på onsdagen kommer snön tillbaks

Under söndagen slog Uppsala sitt värmerekord från 1739 och det uppmättes hela 19,9 grader.

– Vi har väldigt mycket sol i stora delar av landet. Ett gammalt värmerekord slogs i Uppsala i går. Det har inte rapporterats in några rekord hittills under måndagen, men det kommer bli allt varmare under dagen, säger Erik Rindeskär.

Strålande sol

Klockan 13 på måndagen strålande solen och varmast var det i Horn i Östra Götaland där det var 19 grader, tätt följt av Målilla, 18,6, och Gladhammar i Småland. 18,4 grader.

– Det är framför allt i Götaland och Svealand som det är fint väder. Men i Norrland är det halvklart och längst upp i Norrbotten är det till och med snöfall.

Kallast vid 13-tiden var det i de norra delarna av landet, Tarfala hade hela -4,8 minusgrader, Stekenjokk-3,8, Katterjåkk -2,8 och Rensjön -2,3 minusgrader.

Snön kommer tillbaks

– Det fina vädret kommer att hålla i sig fram till och med på onsdag. Då blir det ett riktigt omslag. Ett nederbördsområde kommer att röra sig österut över Svealand och Götaland. Det kommer dessutom kall luft norrifrån som gör att det kan komma ett snöfall i bland annat Svealand.

På flera håll i landet väntas det under onsdagen bli mulet med byar av snöblandat regn.