Förlust för Valbo igen: "Vi skapar tillräckligt för att ta poäng"

Marginalerna är inte med Valbo HC än så länge i hockeyettan. Det blev en mycket tät match där Väsby hade övertaget i både spel och målchanser större delen av matchen, men där Otto Bäcklin åter storspelade i Valbo kassen.

Hemmalaget spelade dock upp sig och efter underläge 0-1 efter första var det ett mycket kreativt Valbo som klev upp ett par snäpp i mittenrundan. Kvitteringen lät inte vänta på sig. Drygt fem minuter in i perioden stänkte William Berg in 1-1 via målramen och ett klingande som hördes länge.

Men säg den lycka som varar länge. 1-2 på en snabb omställning, bara minuten senare, och så fick Valbo jobba i underläge igen.

– Det är små små saker som gör att vi inte har det där riktiga flytet, vi ska komma ihåg att vi är ett ungt lag där många inte spelat på den här nivån förut. Vi spelar bra men straffas så klart direkt på små mistag, säger Paul Eriksson i Valbo HC.

Men hemmalaget hade lite flyt och fick in en ny kvittering direkt på Väbys mål men det var gästerna som gick till paus i ledning efter ett 2-3 mål fem minuter från slutet.

– Det handlar om att ta rätt beslut och vi ska komma ihåg att det går ruskigt fort därute, säger Mangnus Eriksson.

I sista perioden försökte verkligen Valbo och spelet var stundtals riktigt bra men det syns att det saknas lite för att skapa det där riktiga trycket och dom heta chanserna. Gästerna kunde spela av sista perioden och sno åt sig alla tre poängen i en mycket snäll match med bara en utvisning var för lagen.

– Vi tränar vidare, det är jättesmå saker som ska rättas till, vi spelar bra och det är bara att jobba på så lkommer poängen, avslutar Eriksson

Närmast väntar topplaget Visby/Roma på lördag hemma.

Valbo HC - Väsby IK HK2-3 (0-1, 2-2,0-0)

Målen Valbo: William Berg och Robin Löfman

Skott: 21-38 (7-12, 6-15, 8-11)

Utvisningar Valbo: 1x2 min, Väsby: 1x2 min

Domare: Alexander Jidemo

Publik: 147