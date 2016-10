Sju kanadensare förstärker Hofors – här är allt om gästrikelagen inför starten av division 2

Bäst av alla på försäsongen har Sandviken gått och målet blir att placera sig högt upp. Det samma gäller Oppala.

Skutskär har avancerat två divisioner de senaste säsongerna och är tillbaka på den här nivån.

– Det ska bli riktigt spännande att se hur vi står oss. Jättekul att få starta med ett hett derby mot Oppala hemma en fredagskväll, säger tränaren Magnus Grönlund.

I Hofors finns det en stark revanschlust efter en säsong som höll på att sluta med nedflyttning till trean. Nu har HHC fyllt på med ett gäng kanadensare samtidigt som man försöker hålla den lokala prägeln på laget.

– Vi vill absolut bli bättre än förra säsongen utan att ha några högre förväntningar än att kämpa i mitten av tabellen, säger Rolf Larsson som är sportansvarig i HHC.

Det här har hänt i lagen sedan förra säsongen:

Sandvikens IK

Nyförvärv: Krister Sundlöv, c, Norge, Gustav Wessling, f, college USA, Andreas Nordström, mv, Arlanda, Markus Lindqvist, b, College USA, Andreas Thornberg, f, Skutskär, Rikard Uppman, f, Ockelbo, Hampus Bergkvist, Mora J18.

Förluster: Daniel Elmersjö, tränare, Elis Larsén, Björbo, David Jansson, Niklas Haglund, Simon Andersson, David Andersson, Nicolai Westman, alla har slutat.

Tränare: Jonas Wiklund och Daniel Elmersjö.

Målsättning: Kvalserien.

Premiärmatch: Björbo hemma.

Seriefavoriter: "Vi vill vara med där uppe" (Daniel Elmersjö)

Kommentar: Det är ett mer harmoniskt SIK som laddar för årets säsong. Jonas Wiklund som tog över mitt under fjolåret fortsätter nu tillsammans med förre spelaren Daniel Elmersjö. SIK är obesegrade på försäsongen, så när som på en suddenförlust mot Oppala. Laget är favoritbetonat och siktar också högt.

Skutskärs SK

Nyförvärv: Mikael Andersson, comeback, Hampus Eriksson, do, Niklas Gunnarsson, do, Kristoffer Sundell, do, Daniel Mattsson, Tierp, Anton Jidåker, Valbo.

Förluster: Erik Gustafsson, slutat, Kim Lund, do, Johan Sjöberg, do, Martin Jansson, do, Adam Steinvall, do.

Tränare: Magnus Grönlund, tredje året.

Målsättning: Som nykomlingar blir det att fixa ett nytt kontrakt.

Premiärmatch: Oppala hemma.

Seriefavoriter: Sandviken kommer att tillhöra toppen.

Kommentar: Skutskär är nykomlingar i serien efter att ha avancerat två divisioner de senaste åren. Magnus Grönlund har ett ungt material att jobba med och det är väl lite osäkert var SSK står någonstans i dagsläget. Men en spännande säsong står man inför. På försäsongen har det varit mycket upp och ner. Två förluster mot Sandviken som är topptippat har det bland annat blivit.

Oppala IK

Nyförvärv: Jesper Engström, Valbo J20, Albin Björklund, do, Max Nilsson, do, Viktor Ledin, Sollefteå, Daniel Norling, Söderhamn/Ljusne.

Förluster: Liam Lindström, slutat, Kristoffer Bäckström, do, Dennis Lundberg, do, Tommy Jonsson, Alfta, Martin Eliasson, do, Robin Hellgren, do, Johan Bergqvist, Strömsbro, Kristoffer Jobs, går över till tränarsysslan.

Tränare: Christian Sjöberg och Kristoffer Jobs.

Målsättning: Att vara med i toppen och slåss precis som Oppala har gjort de senaste säsongerna.

Premiärmatch: Skutskär borta.

Seriefavoriter: Söderhamn/Ljuse med Falun som en joker.

Kommentar: Oppala tar nya tag efter fjolåret som slutade med att man hoppade av kvalet efter att tvingats spela om en match där man använde en målvakt som inte var kvalificerad. Nu siktar man på nytt mot att vara bland de fyra bästa och det finns det möjligheter till även om man förlorat några tunga och viktiga namn. Precis om för alla andra har insatserna i träningsmatcherna varierat.

Hofors HC

Nyförvärv: Andreas Olsson, comeback, Mattias Olsson, do, Brendan Leavitt, Kanada, Denny Dubblestyne, do, Greg Wilson, do, Jason Bérubé, do, Jered Walker, do, Graig Gans, do, Liam Finn, do.

Förluster: Mattias Jansson, Falun, Tobbe Wllin, Ockelbo, Daniel Åhre, slutat, några kanadensare som kom in ifjol har försvunnit.

Tränare: Marcus Westlund gör sitt första år som tränare.

Målsättning: Att bli bättre än förra säsongen som slutade med att HHC fick kvala sig kvar i tvåan. Nu siktar man på mittenskiktet.

Premiärmatch: Söderhamn/Ljuse borta.

Seriefavoriter: Det finns några lag som sticker ut. Svårt att säga något speciellt lag.

Kommentar: Hofors tar nya tag den här säsongen efter ett jobbigt fjolår där det till slut blev en jumboplats i serien och ett kval för att stanna kvar. När Valbo gick upp fick HHC en plats i tvåan. Nu har sju importer från Kananda anslutit. Men det finns även en lokal prägle på laget där bröderna Andreas och Mattias Olsson kommer tillbaka eftre ett uppehåll. Men kanske mest spännande av allt är att se vad Marcus Westlund kan göra som tränare. Hans första uppdrag på det området. Mackan som tidigare varit framgångsrik spelare i HHC.

