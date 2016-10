Lista: Så bra är lagen i hockeytrean – och vilka kommer utmana Alfta om seriesegern?

9. Järvsö IK.

Placering förra säsongen: Näst sist i division 3 Gävleborgs fortsättningsserie

Nyförvärv: Dan Mogemark, målvakt från Asplöven, Viktor Ädel, comeback, Johan Johansson, comeback, Mattas Olsson, comeback, Daniel Edin, comeback, Emil Engberg, comeback, Johan Persson, HHC J20.

Förluster: Johan Asplund, slutar, Niklas Pousette, slutar, Joel Nirs Jonsson, slutar, Martin Vasek, Söderhamn/Ljusne, Martin Bauer, Sveg.

Kommentar: Tyvärr så är sagan över för den här gången. Publiklaget som under några säsonger lockade meriterade spelare till sig och bland annat nådde en plats i Alltrean för två vintrar sedan går en dyster säsong till mötes. Det blir en nystart helt enkelt.

Järvsö har en tunn trupp, men rätt skiftande kvalitet, som kommer få kriga hårt för varje poäng mot tippade bottenkollegor. Det bästa den här säsongen är att division 3 är den lägsta nivån i länet – så ingen riskerar nedflyttning.

8. Sandvikens IK 2

Placering förra säsongen: Deltog inte i seriespel.

Nyförvärv: Alla.

Förluster: Inga.

Kommentar: Sandvikens nystartade B-lag är att likna vid ett väldigt ungt veteranlag, med många avdankade spelare som gjort comeback bara för att det är så roligt att spela hockey – ett lag för dem som inte har möjlighet att satsa hårdare än på division 3.

Laget har haft det tufft på försäsongen med bland annat en 1–15-förlust mot seriekollegan Hille/Åbyggeby. Det kommer behövas en startsträcka för att laget ska komma upp i hygglig kapacitet för att hålla för seriespel.

7. Bollnäs IS

Placering förra säsongen: Hade ingen seniorverksamhet 2015/2016.

Nyförvärv: Hela laget

Förluster: Inga.

Kommentar: Tränare är meriterade gamle AIK-profilen Kai Nurmi. Men mycket mer än så kan inte laget visa upp. Man slog Järvsö (6–2) i en träningsmatch – men föll med 0–16 mot ett Alfta på halvfart nån vecka efter det. Det säger något om skillnaderna den här säsongen.

Ende spelaren med hög riktigt kvalitet är William Krafft med meriter från division 1 – samt comebackande Anders Morin. I övrigt kommer Bollnäs få kämpa för att både ställa tre femmor på benen och ta poäng.

Men om spelarna kan lösa vardagen och inte vara alltför hindrade av arbete – då kan Bollnäs mycket väl klättra en hygglig bit under säsongen. Oerhört svårtippade.

6. Ockelbo Hockey Club

Placering förra säsongen: Fyra i division 3 Gävleborgs fortsättningsserie

Nyförvärv: Tobias Walin och Emil Eriksson, Hofors HC

Förluster: Thomas Rosén, slutar och blir assisterande tränare, Rikard Uppman, Sandviken, Johan Åberg, slutar

Kommentar: Ockelbo kan ha någon spelare av klass på ingång, men utgår vi från nuvarande trupp så ser det rätt lika ut jämfört med förra säsongen. Som vanligt är Ockelbos stora problem inte att få ihop ett lag utan bristen på is. Troligtvis så spolas det inte förrän i början av november vilket göra att laget inleder med en hög bortamatcher.

Under försäsongen så har laget tränat på is en gång i veckan i Sandviken eller Hofors. Trots det så räknar vi med att Ockelbo kommer hålla till någonstans i mitten av serien, truppen man har att tillgå är i det närmaste intakt eftersom det är få spelare som har konstiga jobbtider eller arbetar borta under veckorna – nog så viktigt.

Så räkna med att Ockelbo kommer bli rätt stabila efter juluppehållet.

5. Gävle GIK

Placering förra säsongen: Sexa i division 3 Gävleborg fortsättningsserie

Nyförvärv: Joakim Lagerbäck, ny tränare från Strömsbro, halva laget nytt med spelare från nedlagda Huge IK, Isak Smedäng, Strömsbro.

Förluster: Viktor Bylund, Hille/Åbyggeby, Fredrik Flodin, Hille/Åbyggeby.

Kommentar: Klassiska Godis rosade inte marknaden förra säsongen och var ett bottenlag både i grundserien och fortsättningsserien. Förhoppningarna är att det blir ändring på det under kommande säsong. Förutsättningarna finns för laget att lyfta, med ett koppel nya spelare från Huge med rutinerade Joakim Salestedt i spetsen. Spelet som debuterande tränaren Joakim Lagerbäck vill hålla vid liv är klassiskt GGIK-spel, med puckhållning i kombination med bra växling i tempo.

Laget får en låg rankking eftersom det kan ta ett tag att komma igång, men hittar man bara rätt kan det här bli bra.

4. Hille/Åbyggeby

Placering förra säsongen: Etta i division 3 Gävleborg fortsättningsserien

Nyförvärv: Anton Eliasson, comeback, Hampus Larsson, Valbo HC, Fredrik Flodin, Gävle GIK, Viktor Bylund, Gävle GIK, Andre Amiot, Huge IK, Tobias Hillgren, målvakt comeback, Sebastian Björklund Jönsson, samt uppflyttade juniorer.

Förluster: Viktor Holmgren, slutar, Rasmus Strömberg, slutar, Simon Lardner, slutar.

Kommentar: Hille/Åbyggeby kan bli ett skrällgäng som kan (i alla fall om allt stämmer) hota den tippade topptrion i vinter. Man ska inte underskatta ork och fart när det kommer till division 3 – och den varan finns det gott om i just Hille. Försäsongen vittnar också om att det finns kvalitet, bland annat så föll laget bara med 3–4 mot division 2-laget Skutskär och seriekonkurrenten Sandviken 2 blåstes över med 15–1.

Hille/Åbyggeby spelar en offensiv och skridskostark hockey som kommer blir jobbig att kämpa ner för övriga lag. Frågan är om man kan hålla en jämn nivå över hela säsongen, gör man det det så kommer Strömsbro och övriga topplag få känna flåset i nacken.

3. Strömsbro IF

Placering förra säsongen: Tvåa i division 3 Gävleborgs fortsättningsserien.

Nyförvärv: Filip Nordin, Valbo, Johan Liw, Valbo, Felix Eriksson, Valbo.

Förluster: Joakim Stefansson, slutar.

Kommentar: Strömsbro har blivit ett kompisgäng, och de själva räknar med att vara med och slåss om seriesegern och ser Alfta som huvudmotståndare. Vi väljer att ranka dem på en tredjeplats, inte på grund av hälsingepatriotiska skäl, utan på grund av att vi helt enkelt ser både Alfta och Lindefallet som bättre. Laget har fått in värdefull fart och spets i nya trion från Valbo och kommer spela en hockey med fart och frenesi. Ett stort plus är att de för första gången på evigheter har fyra starka formationer som kan gå in och mata på.

I division 3-sammanhang är det guld värt och otroligt jobbigt att möta.

2. Lindefallets SK

Placering förra säsongen: Sexa i Alltrean.

Nyförvärv: Andreas Bjelkelöv, Kalmar HC, Robin Karlsson, Aalborg Pirates, Steve McSwain, Shelburne Muskies, A.J Killens, Toronto Ice Blue Jets, Elias Vesterlind, comeback, Pontus Persson, comeback.

Förluster: Fredrik Persson, slutar.

Kommentar: Lindefallet var bra redan förra säsongen, och året innan dess. Ingenting talar för att norrhälsingarna blir sämre i år – snarare tvärtom. De två kanadensarna Killens och McSwain är oskrivna kort som kan blir obehagliga överraskningar för vinterns motståndare – och i Robin Karlsson har laget fått in värdefull spets på backsidan.

Han spelade i danska ligan ifjol och har allsvenska meriter på sitt CV. En värvning i klass med Martin Hellgren i Alfta.

1. Alfta Hockey

Placering förra säsongen: Vann division 3 Gävleborg A, slutade trea i Alltrean.

Nyförvärv: Martin Hellgren, Hudiksvalls HC, Robin Hellgren, Oppala, Martin Eliasson, Oppala, Tommie Jonsson, Oppala, Emil Engh, Söderhamn/Ljusne, Richard Johansson, comeback.

Förluster: Andreas Bertilsson, Jens Eriksson, Claes Eriksson, Rasmus Lundström, slutar, Andreas Bosson, HHC J18.

Kommentar: Förra säsongen var den första på evigheter i division 3 för Alfta. Då blev det en godkänd säsong med en liten missräkning att laget bommade kval till division 2. Nu tar Alfta ny sats med en tung uppställning med fyra femmor som kan producera. En given toppspelare är Martin Hellgren, så sent som för två år sedan lagkapten i allsvenska Asplöven. En annan spelare att hålla i när det drar ihop sig är rutinerade Daniel Rafner med meriter från högre divisioner. Det är svårt att hitta några svagheter i årets upplaga av Alfta – därför får de toppa den här listan.