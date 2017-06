Beskedet: IK Pantern flyttas ned från Hockeyallsvenskan

Under onsdagseftermiddagen kom beskedet att IK Pantern flyttas ned från Hockeyallsvenskan.

Beskedet fattades av Licensnämnden under ett extrainsatt möte under onsdagen, och enligt Ishockeyförbundet är anledningen att klubben inte har återställt den egna ekonomin.

Panten placerades i ett såkallat kontrollår, på grund av kapitalbrist inför säsongen 2015/2016. Den efterföljande säsongen hade klubben fortfarande inte återställt det egna kapitalet, men beviljades trots det en plats i Hockeyallsvenskan.

Pantern lämnade sedan in en handlingsplan för att återställa kapitalet till 30 april 2017, och fick till den 31 maj på sig att lämna in en komplett årsredovisning där kapitalet skulle vara återställt, men då redovisningen inte inkom i tid fick klubben ytterligare påminelser och möjlighet att lämna in handlingarna.

Trots det hade inget inkommit när Licensnämnden hade sitt extrainsatta möte under onsdagen.

Därmed tappar Pantern sin plats i Hockeyallsvenskan 2017/2018.

"Pantern har inte inkommit med de handlingar som krävs enligt villkoren för spel i Hockeyallsvenskan, det vill säga en komplett årsredovisning med revisionsberättelse från auktoriserad revisor, som visar att kapitalet är återställt. Eftersom Pantern inte har visat att föreningen har återställt kapitalet ska föreningen nedflyttas i seriesystemet. Några särskilda skäl att frångå denna huvudregel finns inte", skriver Licensnämnden i sitt beslut.

Beslutet kan överklagas fram till 5 juli.

Hockeypuls har sökt IK Panterns sportchef Joakim Tillgren utan framgång.

