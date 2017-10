För fyra månader sedan skrev Jonas Johansson på ett treårskontrakt med Buffalo Sabres. Han hade då fått spela sju AHL-matcher för Rochester Americans, men nu står det klart att 22-åringen får inleda sin karriär på allvar i ECHL som är ligan under AHL.

Den 22-åringe målvakten har spelat för Brynäs under sina ungdomsår, men var under de senaste tre åren utlånad till Almtuna under större delen av tiden.

Läs mer: Klart: Brynästalangen har skrivit på för NHL-klubben