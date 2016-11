Lindbäck nobbade kontraktsförslag i Nordamerika: "Var inte alls bra"

Anders Lindbäck var först på try out hos New Jersey Devils inför NHL-säsongen, men fick där inte förlängt förtroende.

Efter en tid som klubblös hörde Los Angeles Kings av sig efter att de drabbats av skador på målvakterna, däribland förstemålvakten Jonathan Quick.

Lindbäck nappade på erbjudandet och åkte till den amerikanska västkusten på en ny try out och spel i Los Angeles farmarlag Ontario Reign. Där blev det fyra matcher, varav två vinster, 3,4 insläppta mål per match och en räddningsprocent på prick 87.

För det fick han ett kontraktserbjudande som han alltså valde att tacka nej till.

– Jag fick ett kontraktserbjudande, men tyckte inte att det var bra alls, så jag åkte hem i fredags, säger Anders Lindbäck till Expressen och fortsätter:

– Vi får se vad som händer framöver.

