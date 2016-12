Mattias Ekholms första mål för säsongen bakom segern – se målet här: "Kan du tänka dig"

Under förra säsongen blev det 8 mål och 27 assists på 82 matcher för Mattias Ekholm i Nashvilletröjan.

Den här säsongen har det gått tyngre målmässigt för den tidigare Brynäsbacken.

Inför nattens match mot New Jersey Devils hade han gått mållös i 31 raka matcher.

Men så, knappt sex minuter in i den andra perioden skickade Ekholm iväg ett slagskott.

– Kan du tänka dig, till och med jag fick in en puck. Det har verkligen gått troll i det där för mig i år, pucken har bara inte velat gå in och inte för att jag i första hand ska vara målskytt men det kändes riktigt skönt att se den gå in, säger han till Sportbladet.

Ekholms mål betydde 3–1 och Nashville släppte aldrig in New Jersey i matchen. Innan målet hade Ekholm även hunnit med att vara med i förarbetet till James Neals 1–0-mål i den första perioden för säsongens tionde assist.

Segern var Nashvilles andra på bortaplan inom loppet av 24 timmar efter att det tidigare under säsongen varit tyngre på bortais.

– Ja, så otroligt skönt. Det har verkligen varit struligt med bortamatcherna, men idag såg det riktigt bra ut från början till slut. Det var nog vår bästa bortamatch på hela säsongen, säger backen Mattias Ekholm när vi talar med honom efteråt, säger Ekholm.