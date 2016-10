Ny poäng av Anton Rödin – toppar interna poängligan under försäsongen

Vancouver Canucks föll med 2–4 i nattens träningsmatch mot Arizona, men Rödin lyckades än en gång ta sig in i poängprotokollet.

Efter mål i två raka matcher spelade han nu fram landsmannen Alexander Edler som sköt ett skott som därefter styrdes in av Markus Granlund. Se målet här:

Rödins assistpoäng innebär att han nu har gjort två mål och tre assist under försäsongen, vilket gör att han toppar den interna poängligan i Vancouver. Endast Mika Zibanejad i New York Rangers har gjort lika många poäng bland NHL-svenskarna under försäsongen.

I nattens förlustmatch vaktade Jacob Markström Vancouvers mål. I mitten av den andra perioden stod den tidigare Brynäsmålvakten för en spektakulär frilägesräddning mot Max Domi. Se Markströms kvicktänkta brytning här:

