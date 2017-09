Arbetsförmedlingens generaldirektör besöker Brynäs IF – avtal om "Vägen in" ska tecknas

Projektet Vägen in som Brynäs, Arbetsförmedlingen och föreningens partners utformat för att skapa möjligheter för arbetslösa ungdomar att hitta en praktikplats hos företag lockar Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg till Gävle.

– Att Brynäs IF tagit initiativ till det här arbetssättet och att hockeyligan nu går med i arbetet mot ungdomsarbetslösheten utgör en enorm kraft. Hockeyklubbarna med sina lokala och regionala samarbetspartners har en stor potential i konceptet som har sitt ursprung här i Gävle, säger Sjöberg i ett pressmeddelande.

Under torsdagen kommer han att besöka Gavlerinken Arena för att träffa representanter för projektet. Samtidigt står det klart att en nationell överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och SHL gällande Vägen in att skrivas under.

Överenskommelsen innebär att alla 14 klubbar i SHL kommer ta del av modellen på respektive ort under 2018.

– Tillsammans kommer vi att bli en stark och effektiv kraft för att sänka ungdomsarbetslösheten i Gävleborg och i Sverige säger Brynäs vice klubbdirektör Johan Cahling.