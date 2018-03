Brynäs föll i drama – nu avgörs allt i Luleå på fredag: "Visste vad som gällde"

Hockeynyheter direkt i din mobil:

Brynäs och Luleå kommer att mötas i en tredje och direkt avgörande match i Luleå på fredag.

Thomas "Bulan" Berglunds gäng vägrade att ge upp säsongen i Gavlerinken och kvitterade till 1–1 i matchserien.

Brynäs framgångsrika superdefensiv från det första mötet i måndags bar frukt i drygt halva den andra matchen i åttondelsfinalen.

Lagkaptenen, den formstarke och skjutglade Jacob Blomqvist, som passade fram till två av Brynäs mål senast skickade in ledningpucken i spel fem mot fyra.

Men Patrick Cehlin kom farande direkt från utvisningsbåset och satte kvitteringen.

Och direkt i början av den tredje ställde Luleå om blixsnabbt och Robin Kovacs slet sig fri och med en lång dragning överlistade han David Rautio.

– Man älskar att avgöra såna här matcher. Vi visade att vi är bäst när det gäller, sa Kovacs till Cmore.

Dramatiken fortsatte dock.

11.31 in på den tredje perioden tacklade Luleås Daniel Sondell Brynäs Johan Alcén i huvudet – och matchens andra 2+10-minutare delades ut för checking to the head.

Alcén satt länge med en ispåse mot huvudet i båset innan han till slut vandrade ut i omklädningsrummet.

I den första perioden åkte Emil Larsson ut för samma straff för en tackling på Marcus Ersson.

Men istället för spel fem mot fyra drog Brynäs Elias Fälth på sig en utvisning och Brynäs tappade läget att spela power play.

Jakten på kvittering och förlängning gick vidare, men Luleå vann matchen och nu blir det en tredje och helt avgörande match i Luleå på fredag.

Åttondelsfinal match 2:3

Brynäs–Luleå 1–2 (1–0, 0–1, 0–1)

Första perioden: 1–0 (17.52) Jacob Blomqvist (Linus Ölund, Juuso Ikonen) spel fem mot fyra.

Andra perioden: 1–1 (13.53) Patrick Cehlin (Joey Hishon, Oscar Engsund).

Tredje perioden: 1–2 (0.38) Robin Kovacs.

Skott: 24–23 (8–4, 8–12, 8–7).

Utvisningar, Brynäs: 2x2 Luleå: 3x2 2x10.

Domare: Sören Persson, Tobias Björk.

Publik: 5 114.

1–1 i matcher, tredje avgörande på fredag i Luleå.

Så spelade lagen

Brynäs

Målvakter: David Rautio (Linus Fernström).

Förstafemman: Ryan Gunderson, Simon Bertilsson – Kevin Clark, Jesper Jensen, Ludvig Nilsson.

Andrafemman: Lukas Kilström, Elias Fälth – Juuso Ikonen, Linus Ölund, Jesper Boqvist.

Tredjefemman: Jörgen Sundqvist, Marcus Ersson – Jacob Blomqvist, Jonathan Granström, Johan Alcén.

Fjärdekedjan: Samuel Asklöf, Marcus Westfält, Christopher Liljewall.

Extra back: Adam Boqvist, Henrik Larsson.Luleå:

Målvakter: Filip Gustavsson (Joel Lassinantti).

Förstafemman: Brendan Mikkelson, Daniel Sondell – Robin Kovacs, Joey Hishon, Patrick Cehlin.

Andrafemman: Oscar Engsund, Pontus Själin – Emil Larsson, Isac Lundström, Einar Emanuelsson.

Tredjefemman: Jan Sandström, Joonas Jalvanti – Johan Harju, Andreas Falk, Petter Emanuelsson.

Fjärdekedjan: Karl Fabricius, Jonas Berglund, Johan Forsberg.

Extra forward: Per Ledin.