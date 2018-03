Brynäsbacken stängs av i fem matcher efter crosschecking i nacken – se situationen här

LÄS ÄVEN: Brynäsmålvaktens sköna revansch efter de hånfulla kommentarerna: "Jag var inte vatten värd senast jag spelade"

Det var med en dryg minut kvar av lördagens match mellan Brynäs och Skellefteå som Lucas Carlsson delade ut en crosschecking i nacken på Skellefteås Emil Djuse precis framför målburen.

Där och då blev det ingen åtgärd från domaren, men nu straffas Carlsson rejält i efterhand.

Disciplinnämnden behandlade ärendet under söndagen och kom snabbt fram till beslutet att stänga av Brynäsbacken i fem matcher för checking to the head.

I antalet matcher har Disciplinnämnden också beaktat att det rör sig om återfall i vårdslöst spel. Lucas Carlsson blev i november avstängd tre matcher för en knätackling.

Avstängningen innebär att det i värsta fall kan vara färdigspelat för Brynäsbacken för säsongen. Det återstår tre grundseriematcher och han missar även de två första åttondelsfinalerna, som avgörs i bäst av tre.

Även Jörgen Sundqvist är avstängd för Brynäs efter en huvudtackling mot Frölunda i torsdags.

Sporten har sökt Lucas Carlsson för en kommentar utan att lyckas nå honom.

I spelaren nedan kan du själv se tacklingen.