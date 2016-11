Brynäsforwarden Daniel Paille månadens SHL-spelare: "Verkligen visat vilken klasspelare han är"

Kanadensaren Daniel Paille gjorde elva poäng, varav åtta mål, för Brynäs i oktober.

Han prisas nu för sina insatser och får mottaga utmärkelsen månadens spelare i SHL, en titel som delas ut av ligan.

– Paille har öst in mål i oktober månad och verkligen visat vilken klasspelare han är. Han har en mer offensiv roll här än i Nordamerika och har klarat övergången galant. Alla åtta mål har kommit under oktober månad vilket tyder på att han börjat hitta rätt – och jag tror att vi kan förvänta oss ännu mer av honom framöver, säger C mores kommentator Lena Sundqvist, som är en av jurymedlemarna.

– Jag är överraskad och hedrad. Det finns många bra spelare här som öser in mål år efter år. Jag vill definitivt tacka juryn som har röstat, och jag är glad, men det är bara min första månad så jag vill givetvis fortsätta prestera och göra mål, säger Daniel Paille i en intervju med C More.

I september var det Växjös Dennis Everberg som fick utmärkelsen.

